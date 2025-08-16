Barwy szczęścia, odcinek 3206: Celina dostanie od Cezarego zlecenie na oszusta Andrzeja! Policja namierzy go w Dubaju, ale Rawicz nie wyjawi, co z nim zrobi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3206 po wakacjach - czwartek, 4.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dorwanie Andrzeja Zastoi-Modelskiego będzie głównym celem Cezarego w nowym sezonie "Barw szczęścia". Ponieważ śledztwo policji nie przyniesie żadnych efektów, a funkcjonariuszom od inspektora Marcina Kodura (Oskar Stoczyński) uda się tylko ustalić, że poszukiwany oszust matrymonialny uciekł z Polski do Dubaju.

Cezary w 3206 odcinku "Barw szczęścia" będzie chciał dopaść Andrzeja

W 3206 odcinku "Barw szczęścia" Rawicz weźmie jednak sprawy w swoje ręce! Gotów dopaść Andrzeja bez udziału policji i wymierzyć mu sprawiedliwość na własnych zasadach za krzywdę matki. Do Cezarego dotrze wreszcie, że Andrzej ukradł Józefinie nie tylko 300 tysięcy oszczędności, obrazy, biżuterię i samochód, upokorzył ją w dniu ślubu swoją ucieczką, ale także wpędził milionerkę w gigantyczny kredyt.

Rawicz zleci Celinie odszukanie Andrzeja w 3206 odcinku "Barw szczęścia"

Nic dziwnego, że Cezary będzie zdeterminowany, bo Andrzej poniósł zasłużoną karę i w 3206 odcinku "Barw szczęścia" to prywatnej detektywce Celinie zleci odszukanie złodzieja. W najbliższym czasie nie będzie szans, by dopaść oszusta legalnie. Początkowo Brońska nie będzie chciała przyjąć zlecenia od Rawicza, ale jak podaje światseriali.interia.pl skutecznie przekona ją, że tylko ona się do tego nadaje.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Andrzej wyczyścił konto Józefiny na 300 tysięcy! A to jeszcze nie koniec Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Ufam pani. Mama korzystała kiedyś z pani usług. I dzięki pani odkryłem, że mam syna. Dlatego zależy mi na współpracy z panią. Moja matka mało nie przypłaciła tego oszustwa życiem. Takich ludzi trzeba ścigać, a policja ma bardzo ograniczone możliwości poza granicami Polski - wyjaśni Cezary. - Ostatni ślad na lotnisku w Dubaju i działania policji, póki co mocno zwolniły. Szukają go - doda. - No to facet może się czuć bezkarny - stwierdzi Celina.

Celina w 3206 odcinku "Barw szczęścia" uprzedzi Cezarego, że Andrzej nie zostanie aresztowany

Zdeterminowany Cezary w 3206 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach zapewni Celinę, że pokryje wszelkie wydatki, że pieniądze nie grają roli, bo zależy mu tylko na namierzeniu i złapaniu Andrzeja. Będzie więc gotów na wszystko, żeby Celinie się udało. Detektywka nie będzie ukrywała, że nawet jeśli odnajdzie oszusta, to najpewniej nie doprowadzi sprawy do końca, czyli nie zostanie on aresztowany przez policję i nie trafi do więzienia w Polsce.