Barwy szczęścia, odcinek 3203: Zadłużona Józefina sprzeda wszystko, co jej zostało! Pozbędzie się nawet sukni ślubnej - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3203 po wakacjach - poniedziałek, 1.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dług Józefiny wobec banku w 3203 odcinku "Barw szczęścia" będzie coraz większy, a Rawiczowej nie będzie nawet "stać" na to, żeby zapłacić pierwszą ratę - 40 tysięcy złotych. Przecież oszust Andrzej Zastoja-Modelski wyczyścił jej konto bankowe z wszystkich oszczędności - 300 tysięcy złotych, zostawił z kredytem na 5 milionów, który wzięła, by kupić mu "rodowy" pałac. To ukochany Józefiny miał spłacać kredyt, ale nie podpisali żadnej umowy, która by to potwierdziła.

Józefina nie zapłaci raty kredytu w 3203 odcinku "Barw szczęścia"

Nic dziwnego, że w 3203 odcinku "Barw szczęścia" bank zacznie nękać Józefinę telefonami, że zalega z ratą za kredyt. Zdesperowana Rawiczowa nie będzie wiedziała, skąd wziąć teraz pieniądze, a jej sytuacja będzie naprawdę koszmarna.

- Ja wiem doskonale, że zalegam ze spłatą kredytu, ale już tłumaczyłam, to jest sprawa kryminalna... Mam konto u was od ponad 20. lat, nigdy z niczym nie zalegałam, zarobiliście krocie, obracając moimi pieniędzmi. I nie stać was na odrobinę wyrozumiałości?! Nie mówię już o szacunku! Mnie też jest przykro! I proszę mnie już nie niepokoić tymi telefonami! Żegnam!

Stadnina Rawiczów w opałach w 3203 odcinku "Barw szczęścia"

Matka Cezarego w 3203 odcinku "Barw szczęścia" postanowi sprzedać część koni ze stadniny Rawiczów oraz swoją ślubną suknię. Nie mówiąc o tym synowi, zgłosi się po pomoc do Sofii, która wyjechała do Anglii.

- Sofia, kochanie, czy ty pamiętasz tego hodowcę spod Edynburga? Właśnie, Edward... On był zainteresowany naszą klaczą. Mogłabyś go zapytać, czy to jest aktualne? Mogę mu ją sprzedać za 100 tysięcy złotych... W związku z tym, co się wydarzyło, potrzebuję pieniędzy. Tylko nie mów nic Cezaremu, dobrze?

Suknia ślubna Józefiny na sprzedać w 3203 odcinku "Barw szczęścia"

Ostatnią deską ratunku dla Józefiny w 3203 odcinku "Barw szczęścia" stanie się też Asia Sokalska, zdolna krawcowa, która pracuje w kancelarii u jej synowej, Natalii Zwoleńskiej (Maria Dejmek). Do Asi zgłosi się, żeby pozbyć się wartej duże pieniądze sukni ślubnej, którą miała założyć na bajkowy ślub z Andrzejem w Finlandii.