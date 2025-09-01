Barwy szczęścia, odcinek 3203: Ksawery zrobi Kasi awanturę o odrzucone oświadczyny Mariusza! Jeszcze nigdy tak nie potraktował matki - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3203 po wakacjach - poniedziałek, 1.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W pierwszym 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Kasia i Ksawery wrócą z powrotem do Warszawy tuż po tym, jak Sadowska odrzuci zaręczyny Mariusza (Rafał Cieszyński)! I to mocno nie spodoba się Sadowskiemu, który da to wyraźnie odczuć matce, gdyż nagle stanie się dla niej wyjątkowo oschły i niemiły, co nie ujdzie jej uwadze.

Aż w końcu w pierwszym 3203 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Kasia nie wytrzyma i otwarcie zapyta syna, o co mu chodzi. Tym bardziej, że wówczas jeszcze nie będzie świadoma, że wie on o jej odrzuconych oświadczynach, przez co powrót do domu będzie oznaczał dla niego tylko jedno!

- Od kilku dni jesteś po prostu naprawdę bardzo nieznośny. Zachowujesz się mega dziwnie. Możesz mi wytłumaczyć o co chodzi? - poprosi Kasia.

- Dlaczego nie chcesz być żoną Mariusza? - spyta z wyrzutem jej syn.

- Mariusz ci tak powiedział? - zdziwi się jego matka.

- Nie, nie musiał. Słyszałam waszą rozmowę i nic z tego nie rozumiem. Chcesz się rozstać? - zaatakuje ją Sadowski.

Kasi nie uda się przekonać Ksawerego w pierwszym 3203 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Wtedy w pierwszym 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Kasia postanowi na spokojnie porozmawiać z synem i wszystko mu wyjaśnić. A zacznie od tematu ich przeprowadzki. Jednak Ksawery jej nie uwierzy i będzie wiedział swoje!

- To, że od dwóch dni jesteśmy tutaj, a nie na wsi, to nie oznacza nic innego jak to, że mam dużo pracy i po prostu tu jest mi wygodniej - wyjaśni Kasia.

- Albo się pokłóciliście - uzna Ksawery.

- Nie, nie pokłóciliśmy się... - zaprzeczy Sadowska.

- To dlaczego nie chcesz być żoną Mariusza? - Sadowski nie odpuści.

I wówczas w pierwszym 3203 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Sadowska już będzie musiała przejść do sedna. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że jej syn tak łatwo się nie podda, póki nie pozna powodów jej decyzji. I choć spróbuje to wytłumaczyć tak samo jak Mariuszowi, to jednak spotka się z dokładnie taką samą reakcją!

- Dobra, jesteś już na tyle duży, że możemy sobie o tym pogadać. Synku, nie trzeba być małżeństwem. Ludzie nie muszą być małżeństwem, żeby być ze sobą szczęśliwi - spróbuje uświadomić go Kasia.

- Nie wiem, czy Mariusz też tak myśli - zauważy słusznie Ksawery.

- Spokojnie, kochanie. Nie rozstaniemy się. Rozumiesz? - spróbuje przekonać go matka, ale znów na marne.

- Ale to przemija. Miłość mija... Tobie i tacie minęła - Sadowski ponownie trafi w punkt!

- Tak, ale tu jest zupełnie inaczej. Ja kocham Mariusza. Chcę z nim być. Oboje chcemy być razem. Tu chodzi o to po prostu, że musimy wymyślić, jak to zrobić, żeby nam obojgu było ze sobą dobrze - zapewni go Sadowska.

Wściekły Ksawery wygarnie matce, co o niej myśli i ją zostawi w pierwszym 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Ale w tej chwili w pierwszym 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Ksawery wypali coś, co kompletnie ją zaskoczy! A to dlatego, że w końcu powie jej bolesną prawdę, z którą ona nie będzie w stanie się pogodzić!

- Obojgu czy tylko Tobie? - wyrzuci jej syn.

- Nie no Ksawery jesteś niesprawiedliwy - powie na swoją obronę Kasia.

- Nie, nie jestem. Ty zawsze robisz to, co chcesz i myślisz tylko o sobie! Masz w nosie, jak się czują inni! - doda Ksawery, po czym wstanie i uda się w kierunku wyjścia.

Oczywiście, w tym momencie w pierwszym 3203 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Kasia spróbuje go jeszcze zatrzymać, ale Ksawery już nie będzie chciał z nią rozmawiać. Sadowski ostentacyjnie wyjdzie z mieszkania, trzaskając przy tym drzwiami i zostawiając matkę w głębokiej zadumie!

- Chodź tutaj kochanie. Nie skończyliśmy rozmawiać... - poprosi go matka.

- Ja skończyłem! Śpieszę się na matmę! Cześć! - rzuci jej na odchodne syn.