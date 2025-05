Barwy szczęścia, odcinek 3200: Beata przeżyje wstrząs, kiedy usłyszy od syna Damiana takie rewelacje. Wyda się z kim romansuje ojciec Grzesia! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sekret Karola i Darka wyjdzie na jaw w 3200 odcinku "Barw szczęścia"! Tuż po świętach Bożego Narodzenie, kiedy Czubak wróci do Janickiego od swojej matki, wyzna partnerowi, że po tym jak przyznał się jej do swojej orientacji, wyrzuciła go za drzwi z rodzinnego domu. Matka Karola nie będzie go chciała znać! Nic dziwnego, że lekarz nie odważy się powiedzieć prawdy Beacie, z którą przed laty byli razem i z którą ma syna Grzesia. Póki co o związku Karola i Darka będzie wiedziała tylko Gabrysia Niedzielska (Marta Juras).

Syn Damiana pozna sekret Karola i Darka w 3200 odcinku "Barw szczęścia"

Los sprawi, że w 3200 odcinku "Barw szczęścia" tajemnicę pary homoseksualistów pozna także Mirek Wójcik. W dniu, w którym Darek zaproponuje Karolowi wspólny wyjazd na narty do Austrii, lekarz będzie się bronił przed tym, by pokazywali się razem. Nadal obawiając się tego, jak nie tylko znajomi, ale także obcy ludzie zareagują na ich bliską relację. Wszelkie próby Janickiego zbliżenia się do Karola, przekonania go, że nie ma czego się bać, tylko pogorszą sprawę.

- Myślisz, że się zorientował? - zaniepokoi się Karol po spotkaniu z Mirkiem. - W ogóle bym się tym nie martwił - uspokoi go Darek, cytowany przez światseriali.interia.pl.

Darek zwierzy się Gabrysi z uczuć do Karola w 3200 odcinku "Barw szczęścia"

Mimo dyskrecji Darka i Karola w 3200 odcinku "Barw szczęścia" ich przyjaciele zaczną domyślać się prawdy. Pierwsza będzie Gabrysia, której Czubak powie, że związał się z Janickim. A potem sam Darek zwierzy się Niedzielskiej ze swoich uczuć do Karola, który jednak inaczej widzi ich wspólną przyszłość.

Tak w 3200 odcinku "Barw szczęścia" Beata zareaguje na wieść, że Karol i Darek są razem

Aż wreszcie w 3200 odcinku "Barw szczęścia" Karol da się przekonać Darkowi na wyjazd na urlop. Podczas pakowania samochodu zobaczy ich razem Mirek, który natychmiast przekaże rewelacje Beacie i Damianowi! Zaszokowani Wójcikowie początkowo nie uwierzą, że ojciec Grzesia związał się z Darkiem, ale dość szybko wszystko zacznie im się układać w jedną całość.

- Nie wiedziałam, że aż tak się kumplują... - zacznie Beata, ale Mirek jej przerwie. - Chyba raczej coś więcej, niż kumplują - uśmiechnie syn Damiana.

- Chcesz powiedzieć, że Karol i Darek.. - wyszepcze.

- Na bank są parą - stwierdzi Mirek.

Zaskoczony nie będzie Damian, który w 3200 odcinku "Barw szczęścia" przyzna się żonie, że o wszystkim wiedział. - Mirek mi powiedział jakiś czas temu, nic ci nie mówiłem, bo nie chciałem plotkować - wyjaśni Wójcik.

- To dlatego od jakiegoś czasu nie byłeś zazdrosny o Karola - stwierdzi zszokowana Beata,która teraz będzie musiała na nowo ułożyć sobie relacje z ojcem Grzesia.

