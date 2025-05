Barwy szczęścia, odcinek 3199: Bruno przekupi Karolinę takim prezentem. Cały czas będzie kręcił w sprawie Jagody - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3199 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Rozłąka Bruna z Karoliną w 3199 odcinku "Barw szczęścia" potrwa zaledwie dzień, ale to wystarczy, by Stański jeszcze bardziej zbliżył się do Jagody. Co się kryje za jego sympatią do kuratorki? Jest dla niej miły tylko ze względu na syna Tadzia (Józio Trojanowski), by Redlińska wystawiła mu pozytywną opinię i pozwoliła na kontakty z dzieckiem bez nadzoru? A może Jagoda wpadła Brunowi w oko? Karolina podejrzewa, że wcale nie chodzi tylko o syna Bruna i Bożeny...

Bruno zaskoczy Karolinę niespodzianką w 3199 odcinku "Barw szczęścia"

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" po powrocie z Mazur do domu Bruno zaskoczy ukochaną niespodzianką. Przywiezie ze sobą nie tylko Tadzia, ale i specjalny prezent dla Karoliny. Złoty wisiorek w kształcie owada.

- A to z jakiej okazji? Święta dopiero za kilka dni przecież... - Nie potrzebuję okazji, żeby sprawić ci prezent. A to jest w ramach przeprosin za zepsuty dzień... - Ładny, taki trochę nietypowy... - W drodze powrotnej zauważyłem jarmark bożonarodzeniowy i stwierdziłem, że ten wisiorek będzie do ciebie pasował... - wyjaśni Bruno. - W takim razie dziękuję. Przeprosiny przyjęte... A tobie jak minął dzień? - zacznie wypytywać Karolina. - Męczący, ale udany. Droga na Mazury w porządku, nie było dużego ruchu. A wracając do Warszawy prawie całą drogę Tadzio przespał. A później poszliśmy jeszcze z panią Jagodą do "Feel Good"... - Jednak Jagoda? - No dobrze, pani kurator. Najważniejsze, że terapia daje efekty. Terapeutka była bardzo zadowolona z Tadzia - szybko zmieni temat Bruno. - To wspaniale. Zresztą w domu widać, że też robi postępy... - zauważy ukochana Stańskiego. - Kontakt z Dobromirem też wiele mu daje... - zakończy Bruno.

Co Bruno ukryje przed Karoliną w 3199 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale kiedy w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Karolina pójdzie do swojego syna, Bruno odetchnie z ulgą, że ten niewygodny temat Jagody ma już za sobą. Przynajmniej na razie. Stański będzie cały czas coś kręcił.