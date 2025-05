Barwy szczęścia, odcinek 3196: Karolina zostawi Bruna na święta! Stański wręcz ją do tego zachęci - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Bank zacznie domagać się od Józefiny pięciu milionów! Dług to nie jedyne, co zostanie jej po Andrzeju

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Wyjazd Agnieszki do Londynu. Tak ukryje, że nie chce przeprowadzić się do Warszawy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Związek Karoliny i Bruna skręca w dziwną stronę. Niby Stański nie przekroczył granicy w znajomości z panią kurator Jagodą (Karolina Rzepa), ale widać wyraźnie podejrzane przyciąganie Stańskiego w kierunku atrakcyjnej Redlińskiej. Karolina nie ma póki co powodów do jawnej zazdrości, chociaż już w 3196 odcinku "Barw szczęścia" pewne gesty partnera dadzą jej do myślenia...

Karolina zostawi Bruna w okresie świątecznym

Karolina przyzna ukochanemu, że musi dopełnić tradycji i wesprzeć swoją mamę w zakupach. W 3196 odcinku "Barw szczęścia" będzie wiedziała, że Bruno ma kolejne spotkanie z Jagodą. To właśnie kuratorka ma za zadanie oceniać relację Stańskiego z Tadziem (Józio Trojanowski). Czy aby na pewno tylko na tym stanie?

- Poradzisz sobie z Dobromirem? - upewni się Karolina, która będzie miała w planach wyjść.

- Tak, spokojnie, nie raz z nim zostawałem. Zresztą zaraz przyjedzie Tadzio, będą się razem bawić - zapewni Stański.

- No, niby tak... Na pewno nie chcesz żebym została? - Karolina będzie miała wyrzuty sumienia, że zostawia partnera z Redlińską i to jeszcze w okresie świątecznym!

- Nie, jedź z mamą na zakupy - upewni ją biznesmen.

- Muszę. Nie zostawię jej z tym wszystkim samej, a poza tym zawsze robiłyśmy zakupy świąteczne razem.

Karolina popchnie Bruna w ręce Jagody? Od niej wiele zależy

Karolina, nieświadoma pewnej zażyłości między Jagodą a Brunem, doradzi partnerowi, by dobrze traktował Redlińską. Nie ma pojęcia, że znajomość ukochanego z kuratorką idzie w niepokojącą stronę. Niby nie robią niczego zakazanego, ale biznesmen jest pod wyraźnym wrażeniem kobiety.

- Bądź miły dla tej pani kuratorki. Od niej sporo zależy... - upomni Bruna Karolina.

Jeszcze tego samego dnia w 3196 odcinku "Barw szczęścia" Karolina przyłapie partnera na smsowaniu. On szybko skłamie, że wiadomość nadała mama... Tak zaczną się kłamstwa Stańskiego, które mogą wymknąć się spod kontroli.