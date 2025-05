Barwy szczęścia, odcinek 3196: Jagoda okłamie Bożenę. Zrobi to dla Bruna, by go wybielić – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia" na kolejne spotkanie z Tadziem i wizytę kuratorki Bruno upiecze szarlotkę, żeby zrobić na niej jak najlepsze wrażenie. Przy okazji zacznie z nią flirtować! Będzie widać, że Jagoda nie jest obojętna na jego urok. Niestety, przy zdejmowaniu jej płaszcza uszkodzi naszyjnik Redlińskiej i korale rozsypią się po podłodze. Pomimo prób zebrania wszystkich jeden z nich znajdzie Tadzio.

Tadzio w szpitalu w 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tadzio włoży sobie znaleziony koralik do ucha i trzeba będzie jechać z nim do szpitala. Obejdzie się bez dramatu i zguba Jagody zostanie usunięta. Stański zadzwoni do Bożeny.

Jagoda skłamie dla Bruna w 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno będzie próbował wytłumaczyć Bożenie, że nic złego się nie stało, ale ona będzie wściekła.

- Jak to „nie nadaję się do opieki”? Przecież przywiozłem go do szpitala, zaopiekowałem się. Uspokój się, to był wypadek – będzie ją uspokajał.

Jagoda poprosi, by dał jej telefon.

- Jest tak, jak mówi pan Bruno. Koralik był z mojego uszkodzonego naszyjnika. Zerwałam go, kiedy zdejmowałam płaszcz. Niefortunny zbieg okoliczności.

Redlińska bez chwili wahania skłamie dla Stańskiego. Weźmie winę na siebie, choć to on zniszczył jej korale. Kuratorka tak chętnie podkreśla swój profesjonalizm. Czy nie kłóci się z kłamstwem…?