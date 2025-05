Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3196: Bożena dostanie furii w szpitalu po wypadku Tadzia! Już nigdy nie zostawi syna pod opieką Bruna? - ZDJĘCIA

W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do dramatycznego wypadku z udziałem małego Tadzia (Józio Trojanowski), który trafi na SOR po tym, jak przypadkowo włoży do ucha koralik z naszyjnika kuratorki Jagody (Karolina Rzepa). Wszystko zacznie się od niewinnego gestu Bruna (Lesław Żurek), który, chcąc pomóc Jagodzie zdjąć płaszcz, przypadkowo zerwie jej naszyjnik, rozsypując koraliki po całym mieszkaniu. Niestety, jeden z nich trafi w ręce Tadzia, co doprowadzi do poważnych komplikacji zdrowotnych. Bożena (Marieta Żukowska), matka chłopca, wpadnie w szał, gdy dowie się o wypadku, i obarczy winą Bruna za całe zdarzenie. Czy Stański straci prawo do opieki nad synem? Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej.