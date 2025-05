Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3196: Andrzej sfałszuje bilety lotnicze dla gości?! Kuzynka Józefiny nie wsiądzie do samolotu! - ZDJĘCIA

W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" szykuje się naprawdę gruba afera! Andrzej (Leon Charewicz) niby przygotuje czarterowy lot do Finlandii na bajeczny ślub z Józefiną (Elżbieta Jarosik), ale jedna z kuzynek Rawiczowej natknie się na coś, co od razu wzbudzi jej podejrzenia. Bilety, które miały gwarantować luksusowy przelot, okażą się co najmniej podejrzane! W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" ślubne przygotowania zamienią się w prawdziwy dramat, a na jaw mogą wyjść kolejne tajemnice Andrzeja. Czy wszystko okaże się wielkim oszustwem? Sprawdź nasze ZDJĘCIA i poznaj szczegóły!