Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Żenująca afera Agnieszki z Łukaszem. Najpierw będą obściskiwać się przy jego żonie, a potem to - ZDJĘCIA

Dziwna atmosfera między Agnieszką (Katarzyna Tlałka) a Łukaszem (Michał Rolnicki) w mieszkaniu Kasi (Katarzyna Glinka) w 3195 odcinku "Barw szczęścia" sięgnie zenitu! Sadowski wpadnie do Górki i od razu rzuci się na jej siostrę... Niby każdy wie o związku dziennikarza z siostrą żony, ale obściskiwanie się na jej oczach może wprawić w zakłopotanie. W 3195 odcinku "Barw szczęścia" uściski i całusy szybko przejdą w aferę! Agnieszka oburzy się wobec śmiałych planów partnera, a on nie zrozumie, co robi źle. To wszystko pod nosem Kasi...