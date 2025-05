Barwy szczęścia, odcinek 3195: Andrzej wpadnie w szał, gdy odbierze paczkę od kuriera! Pokaże Józefinie swoją prawdziwą twarz - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3194: Propozycja Wiktora zszokuje Madzię! Zupełnie nie będzie na to gotowa i od razu postawi Kępskiemu granicę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3195 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej znowu zagra na emocjach, ale tym razem nie tych pozytywnych. Kiedy tylko odbierze od kuriera paczkę z biletami lotniczymi na ślub w Finlandii, zrobi się gorąco i to nie w romantycznym sensie. Zamiast cieszyć się gestem, wpadnie w furię na widok jakości wydruków!

Andrzej w 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" będzie wrzeszczał, że to "chłam", i że sam zrobiłby coś lepszego nawet w Wordzie! Józefina zamarznie z niedowierzania, bo do tej pory nie widziała go w takim stanie.

Andrzej wścieknie się w 3195 odcinku "Barw szczęścia". Straci panowanie nad sobą i wybuchnie przy Rawiczowej

W 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Rawiczowa poczuje się jakby obcy człowiek stał przed nią i krzyczał. Choć miała już wcześniej dziwne przeczucia, teraz zacznie rozumieć, że coś naprawdę nie gra. Andrzej, zamiast być podekscytowanym przyszłym mężem, bardziej przypomni sfrustrowanego oszusta, który właśnie traci kontrolę nad sytuacją.

Rawiczowa w 3195 odcinku "Barw szczęścia" przejrzy na oczy? Furia Andrzeja ją zaniepokoi

W 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina z trudem będzie maskować swoje zaskoczenie i rozczarowanie. Nie spodziewała się, że jej narzeczony tak ostro zareaguje na drobny błąd w druku. W końcu chodziło o bilety dla gości - rzecz istotną, ale nie tak ważną, by rzucać oskarżeniami i wyzywać wszystkich dookoła. Rawiczowa zadrży, bo pierwszy raz zobaczyła twarz Andrzeja, której wolałaby nie znać...

Ale w 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" mimo wszystko będzie próbowała to sobie racjonalizować. Uzna, że może to stres, może zmęczenie przygotowaniami. Jeszcze nie domyśli się, że to dopiero początek, a jej przyszły mąż od początku gra na dwa fronty. Nawet przez myśl jej nie przejdzie, że za jej plecami Andrzej prowadzi tajemnicze interesy i flirtuje z innymi kobietami.

