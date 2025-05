Barwy szczęścia, odcinek 3195: Alina pokona Emilkę w walce o koleżanki! Stadnina Rawiczowej pójdzie w odstawkę

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Koniec Agnieszki i Łukasza? Nie zgodzi się przeprowadzić do niego do Warszawy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3195 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emilka zorganizuje przyjęcie dla koleżanek w stadninie, jednak Alina przekona je, że lepszym pomysłem będzie wyjście na premierę filmu i spotkanie z aktorem. Dziewczyny zdecydują się na propozycję Aliny, zostawiając Emilkę samą. To będzie dla niej ogromny cios, zwłaszcza że wcześniej obiecała koleżankom darmowe lekcje jazdy konnej, nie konsultując tego z właścicielką stadniny, Józefiną (Elżbieta Jarosik). Emilka poczuje się zdradzona i odrzucona, co może mieć poważne konsekwencje dla jej relacji z rówieśnikami.

Emilka w 3195 odcinku "Barw szczęścia" przegra walkę z Aliną o koleżanki

Alina w 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" pokaże, kto naprawdę rozdaje karty w towarzystwie. Sprytnie zaplanuje wyjście na premierę filmu i spotkanie ze znanym aktorem, dokładnie wtedy, kiedy Emilka będzie szykować koleżankom wizytę w stadninie Rawiczowej. Dziewczyny wybiorą blichtr i flesze zamiast końskiego zapachu i sianek, zostawiając Emilkę samą z rozczarowaniem i pretensjami...

To będzie dla Emilki bolesny policzek, bo przecież to ona pierwsza zaprosiła koleżanki i już widziała oczami wyobraźni, jak zdobywa ich sympatię. W 3195 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emilka nie tylko przegra z Aliną walkę o uwagę rówieśniczek, ale i straci zaufanie Rawiczowej?

Rawiczowa zlekceważy Emilkę w 3197 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary (Marcel Opaliński) poprosi matkę, by pomogła Emilce i zgodziła się na przyjęcie koleżanek w stadninie. Jednak Rawiczowa będzie pochłonięta przygotowaniami do ślubu i wyjazdu, przez co zignoruje prośbę syna. Emilka zostanie sama z problemem, co pogłębi jej poczucie osamotnienia? Sytuacja ta może doprowadzić do eskalacji konfliktu między dziewczynkami i wpłynąć na dalsze losy Emilki w szkole, które jak wiemy nie wyglądają najlepiej.