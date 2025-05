Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Agnieszka ucieknie do Londynu?! Tak spróbuje wymigać się od przeprowadzki do Warszawy - ZDJĘCIA

W 3195 odcinku "Barw szczęścia" między Łukaszem (Michał Rolnicki) a Agnieszką (Katarzyna Tlałka) dojdzie do ostrej wymiany zdań, czego konsekwencją będzie wielkie nieporozumienie. Wyjdzie na jaw, że pogląd na życie u Sadowskiego i siostry Kasi (Katarzyna Glinka) znacząco się różni. Od kwestii pracy i mieszkania, po plany na przyszłość... Agnieszka bez ogródek oznajmi wyjazd do Londynu, a potem w 3195 odcinku "Barw szczęścia" zaproponuje dziennikarzowi, by pojechali gdzieś razem. On to widzi nieco inaczej...