Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3194: Propozycja Wiktora zszokuje Madzię! Zupełnie nie będzie na to gotowa i od razu postawi Kępskiemu granicę - ZDJĘCIA

W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor (Grzegorz Kestranek) zaskoczy Madzię (Natalia Sierzputowska) propozycją, która wywróci jej świat do góry nogami. Kiedy Kępski zaproponuje wspólne założenie fundacji dla ofiar przemocy seksualnej, Madzia nie będzie w stanie ukryć szoku. Choć idea wydaje się szlachetna, to powrót do bolesnych wspomnień okaże się dla niej niezwykle trudny. Czy zdecyduje się na współpracę z byłym partnerem w 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia"? Jakie granice postawi, by chronić swoje zdrowie psychiczne? Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej!