Barwy szczęścia, odcinek 3191: Malwina złoży skargę na szkołę Emilki! Sprawa jej córki zakończy się u kuratora?! - ZDJĘCIA

W 3191 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do prawdziwego przełomu w dramatycznej sytuacji Emilki (Jessica Frankiewicz). Mimo że dziewczynka od miesięcy znosiła prześladowania ze strony koleżanek, to właśnie teraz jej matka, Malwina (Joanna Gleń), postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. W 3191 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Malwina stawi się na rozmowie z dyrektorką szkoły, gdzie dowie się, że jedynym rozwiązaniem konfliktu ma być przeniesienie Emilki do innej placówki. Ta decyzja rozwścieczy Malwinę do granic możliwości. Nie będzie mogła zrozumieć, dlaczego to jej córka, będąca ofiarą, ma zostać ukarana. Malwina jasno zakomunikuje, że zgłosi sprawę do kuratora i do oświaty, bo tak to nie może wyglądać!