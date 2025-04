Barwy szczęścia, odcinek 3188: Mirek zdradzi sekret Karola. Podejrzy go z Darkiem w szatni!

„Barwy szczęścia" odcinek 3188 - poniedziałek, 12.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3188. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Karol zajmie się utykającym Mirkiem, u którego zdiagnozuje naciągnięty mięsień. Zaleci synowi Damiana kilka dni odpoczynku. Mirek się wytłumaczy:

- Dobrze się czułem, te treningi są takie niewymagające... Pomyślałem, że mogę coś dołożyć.

Karol zapowie mu, że następnego dnia zrobi mu dodatkowe badania, a Darek zaoferuje mu podwiezienie do domu.

Karol może zostawić Darka w serialu "Barwy szczęścia"

W 3188. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Darek wyrazi wdzięczność Karolowi za to, że się spotykają, co wniosło wiele radości do jego życia. Ale on wyzna, że czuje się coraz gorzej… Janicki będzie się starał go pocieszyć, że na początku tak właśnie może być, ale potem będzie lepiej i położy mu rękę na ramieniu. Ten gest zobaczy w uchylonych drzwiach szatni Mirek i zrozumie, że Karol i Darek są ze sobą blisko.

W 3188. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek wyda Karola i Darka

W 3188. odcinku serialu "Barwy szczęścia" tego samego dnia Mirek odwiedzi ojca i macochę. Poprosi Damiana o przysługę:

- Odwieziesz mnie na badania? - poprosi mając na myśli wizytę w gabinecie Karola.

Właśnie w tej chwili Beata dostanie od niego SMS z prośbą o możliwość spotkania się z Grzesiem (Noah Culbreth). Damian skrzywi się na to i powie:

- No wiem, jestem zazdrosny. Staram się z tym walczyć, ale kiepsko mi idzie.

Mirek pocieszy ojca, mówiąc wprost, że Karol chyba nie jest zainteresowany płcią przeciwną. Powie o wszystkim, co widział w szatni…

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl