Barwy szczęścia, odcinek 3180: Krystyna uderzy Jaworskiego! Wpadnie w szał i kompletnie nie pozna swojego męża - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3180 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krzysztof będzie próbował naprawić sytuację z Natalią (Maria Dejmek), oddając lalkę jej córki, zabraną przez Krystynę. Przy okazji przyniesie czekoladki, chcąc pokazać, że bardzo żałuje. W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia zauważy, że Jaworski coraz gorzej radzi sobie z sytuacją i wprost zaproponuje mu terapię. Ale Krzysztof, uparty jak zawsze, odrzuci tę propozycję, co będzie jego wielkim błędem...

Jaworski w 3180 odcinku "Barw szczęścia" zostanie pobity przez żonę!

Kiedy Jaworski wróci do domu, Krystyna dostanie ataku wściekłości. W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" kobieta rzuci się na niego z pięściami! Uderzy męża tak mocno, że na jego twarzy pojawi się rozcięcie w okolicy oka, które później będzie musiał ukrywać przed rodziną i znajomymi. Jaworski będzie w szoku, nie wiedząc jak zareagować na brutalny atak ukochanej, którą przecież tak kocha...

Krystyna w 3180 odcinku "Barw szczęścia" zdemoluje całe mieszkanie! Choroba zamieni ją w potwora

W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krystyna będzie nie do poznania. Po utracie ukochanej lalki jej świat runie, a choroba Alzheimera zrobi swoje. Kobieta wpadnie w taki szał, że zacznie niszczyć wszystko wokół siebie. Polecą krzesła, stoły, a szkła roztrzaskają się na drobne kawałeczki. W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" z mieszkania Jaworskich zostanie tylko pobojowisko!

Ale to jeszcze nie wszystko. Po chwili furii Krystyna nagle się załamie. W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" kobieta będzie patrzyć na zniszczenia z przerażeniem w oczach. Nie będzie rozumiała, co się stało, a Jaworski nie przyzna jej, że to wszystko stało się w wyniku jej kolejnego epizodu chorobowego. Niestety mimo wszystko Krystyna stanie się coraz bardziej niebezpieczna, a Jaworski będzie musiał zmierzyć się z decyzją, której najbardziej się bał: czy oddać ukochaną do specjalistycznego ośrodka? Czy jeszcze będzie w stanie ratować ich wspólne życie? Dowiemy się wkrótce!