Barwy szczęścia, odcinek 3180: Asia nasłucha się od byłych teściów! Będą kryli swojego syna Daniela - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3180 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Jeden telefon Asi do rodziców jej byłego męża w 3180 odcinku "Barw szczęścia" wystarczy, by byli teściowe podnieśli jej ciśnienie. Sokalska będzie chciała tylko ustalić, gdzie jest ojciec Emila, bo bez jego zgodny nie może nawet wyrobić synowi paszportu, żeby razem z Hubertem polecieli do USA. Były mąż Asi po rozwodzie zachował pełnię władz rodzicielskich, ale nigdy nie interesował się synem. Zniknął kilka lat temu i nie wiadomo, co się z nim dzieje. Asia wychowuje dziecko sama, nie może liczyć nawet na alimenty.

Okrutne zarzuty teściów wobec Asi w 3180 odcinku "Barw szczęścia"

Teściowa Asi w 3180 odcinku "Barw szczęścia" zachowa się wobec niej wyjątkowo podle. Nie zapyta o Emila, ale zamiast tego zarzuci Sokalskiej, że to przez nią ich małżeństwo się rozpadło i teraz nie ma kontaktu z własnym synem!

- Nie wierzę wam, po prostu wam nie wierzę! Zawsze go kryliście i teraz na pewno robicie dokładnie to samo! Dobra, spokojnie, bez obaw, ja nie będę już więcej do was dzwoniła! Na pewno nie! Ale jeszcze jedno, gdybyś była zainteresowana to macie wspaniałego wnuka! Słyszysz? Nieprawda! To wy się nim nigdy nie interesowaliście! Dokładnie tak samo jak wasz syn! Jesteście siebie warci!

Rodzice byłego męża Asi będą go kryli przed Sokalską w 3180 odcinku "Barw szczęścia"

Hubert w 3180 odcinku "Barw szczęścia" spróbuje Asię pocieszyć, że przynajmniej próbowała dowiedzieć się od teściów, co się dzieje z byłym mężem, gdzie teraz go szukać. Wyprowadzona z równowagi Sokalska zda sobie sprawę, że rodzice eks męża nigdy jej nie pomogą w poszukiwaniach, że być może już zawsze będzie żyła w niepewności, że ojciec Emila żyje, może gdzieś pobliżu, ale nie chce znać jedynego dziecka! Co więcej byli teściowe będą oskarżali Asię o wszelkie zło, jakie spadło na ich rodzinę.

Oczywiście Asi nie będzie chodziło o pieniądze, bo były mąż nie jest jej do niczego potrzebny. Jednak bez jego zgody nie będzie mogła wyjechać z Emilem z Polski do czasu aż syn skończy 18 lat.

- Dlaczego mnie to w ogóle dziwi? Dlaczego ja jestem zaskoczona? Oni zawsze mnie obwiniali o nasze rozstanie! - Asia, naprawdę szkoda nerwów na tych ludzi! - Moim byli teściowie uważają, że to ja się za mało starałam, żeby zatrzymać ich fantastycznego syna! A oni teraz przeze mnie cierpią, bo nie wiedzą, gdzie jest ich syneczek! - Jasne! Kryją go. Przecież on nie płacił alimentów, nie tylko ty go szukasz! - Wiesz, co ona mi powiedziała? Że to przeze mnie on ma długi! Bo nie dość, że biorę kasę z funduszu alimentacyjnego, to jeszcze chcę kasy na dziecko od ich synka! - Przecież to jest ojciec! - rzuci Hubert.