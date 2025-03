Barwy szczęścia, odcinek 3164: Dramat Sofii! Oskarży Rawiczową i Cezarego o próbę odebrania jej dziecka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3164 - piątek, 04.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3164 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sofia nie wytrzyma napięcia i tuż przed odlotem oskarży Rawiczową i Cezarego o próbę odebrania jej syna! Jeszcze chwilę wcześniej wydawało się, że dziewczyna podjęła decyzję o wyjeździe do Londynu, ale w ostatniej chwili coś w niej pęknie! Czy jej lęki będą uzasadnione? A może to wyłącznie efekt manipulacji Rawiczowej?

Rawiczowa w 3161 odcinku serialu "Barwy szczęścia" namówi Sofię na wyjazd do Londynu

W 3161 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Rawiczowa zacznie swój plan podstępnie i z pozoru niewinnie. Seniorka przekona Sofię, że wyjazd do Londynu na prestiżowy zjazd hodowców koni to dla niej wielka szansa. Oczywiście sama nie ma zamiaru zajmować się wnukiem, dlatego od razu postawi sprawę jasno - Czarek zostanie pod opieką Cezarego!

Sofia początkowo nie będzie przekonana, ale Rawiczowa nie odpuści. Seniorka, jak zwykle, znajdzie sposób, by wywrzeć presję na młodej matce. W 3161 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sofia początkowo nie da się przekonać, jednakże wyjazd do Londynu będzie wydawać się niesamowicie kuszący.

Sofia w 3164 odcinku serialu "Barwy szczęścia" tuż przed lotem przeżyje załamanie

Gdy Sofia w 3164 odcinku serialu "Barwy szczęścia" stanie już na progu wyjazdu, coś w niej pęknie. Tuż przed lotniskiem nagle zacznie panikować i oskarży Rawiczową oraz Cezarego o próbę odebrania jej syna!

Cezary nie będzie mógł uwierzyć w to, co słyszy! Przecież Sofia sama zgodziła się na wyjazd, a teraz rzuci takie oskarżenia? Rawiczowa tylko pokręci głową, patrząc na histerię dziewczyny. Ale zamiast ją uspokoić, postanowi mimo wszystko nakłonić ją do wyjazdu. Czy Sofia ma rację? A może to tylko manipulacja Rawiczowej, która doskonale wie, jak grać na emocjach? Przekonamy się już wkrótce, jakie będą prawdziwe zamiary Józefiny!