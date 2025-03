Barwy szczęścia, odcinek 3154: Kolejny konflikt Amelii z Brunem o Karolinę. Basia każe jej odpuścić

"Barwy szczęścia" odcinek 3154 - piątek, 21.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Amelia od początku nie była zachwycona końcem małżeństwa Bruna i Bożeny (Marieta Żukowska). Chciała, by Tadzio (Józio Trojanowski) miał pełną, szczęśliwą rodzinę. Przecież para tak walczyła o adopcję syna. Niestety wszystko wymknęło się spod kontroli, Bruno wszedł w romans z Karoliną (Marta Dąbrowska) i szczerze się w niej zakochał.

Amelia nie zniesie kolejnych wyborów Bruna

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia” Stański zainteresuje się przejęciem domu Justina, który wynajął willę dla siebie, Reginy i jej syna. Niestety powrót z Sycylii okaże się przykry, a Skotnicki i Czapla rozstaną się we Włoszech. Tym sposobem Justin zostanie z domem, którego nie chce dłużej używać. Bruno pomyśli, że wynajmie posiadłość z Karoliną. Tadzio też mógłby spędzać z nimi czas, kiedy oczywiście nie byłby akurat z Bożeną.

Basia każe Amelii przystopować

Amelia nie ucieszy się na myśl, że Bruno i Karolina będą mieszkać razem, tworzyć rodzinę. Wrócą do niej myśli, że powinien być z Bożeną i nie rozbijać związku. W całą sytuację w 3154 odcinku „Barw szczęścia” wtrąci się Basia. O dziwo, koleżanka zakaże Amelii myślenia w takich kategoriach jak dotychczas. Wyjaśni jej, że syn ma prawo do układania sobie życia jak chce. Czy to będzie wystarczające, by Amelia trochę odpuściła? Niebawem widzów czeka zamieszanie z rozwodem Stańskich i nie tylko.

