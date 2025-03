Barwy szczęścia, odcinek 3152: Straszliwy koszmar Emilki! Wszyscy się od niej odwrócą – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3149: Ignacy i Agata bezczelnie okłamią Emila! Siłą przywiozą go do domu - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia” odcinek 3152 - środa, 19.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3152 odcinku „Barw szczęścia” Emilka znów wpadnie w poważne tarapaty! A wszystko za sprawą jej złośliwych kolegów, którzy zaczną rzucać w jej kierunku seksistowskie żarty, na które wygadana Brodzińska oczywiście nie pozostanie im zbyt długo dłużna.

- I co się tak gapicie, leszcze? - zacznie Emilka.

- Bo ci widać majtki! - odpowie Gracjan (Mateusz Ziemak).

- A co, Gracjan? Zazdrościsz takich koronkowych? - zrewanżuje się Brodzińska.

- Spadaj i zobacz, gdzie cię nie ma! - usłyszy w odpowiedzi.

I w 3152 odcinku „Barw szczęścia” efekcie wybuchnie taka awantura, że od razu zainteresuje się nią Kujawiak. I dopiero wtedy się zacznie…

- Co to za zaczepki?... Co się tu dzieje?! - spyta oburzona Dorota.

Emilka znów wpadnie w poważne tarapaty w szkole w 3152 odcinku „Barw szczęścia”!

A wszystko przez to, że jeszcze w 3152 odcinku „Barw szczęścia” sprawa trafi do do dyrektorki szkoły, a nauczycielki zaczną wspólnie zastanawiać się, jak powinny edukować uczniów w kwestii przemocy wobec kobiet. Dorota i Gabrysia uznają, że jest to zbyt poważny temat, aby zamieść go pod dywan, przez co zrobi się o nim naprawdę głośno.

I już w 3153 odcinku „Barw szczęścia” Niedzielska zawiadomi o wszystkim rodziców uczniów, a następnie zorganizuje dla nich obowiązkowe zajęcia antyprzemocowe, co oczywiście nie spodoba się rówieśnikom Emilki, którzy już w ogóle się od niej odwrócą.

- Czy będziemy musieli chodzić na te pogadanki dlatego, że Emilka się poskarżyła? - zdenerwuje się jeden z nich, po czym zaproponuje im pewne rozwiązanie - Chłopaki, jak chcecie mieć luz, to po prostu nie gadajcie z Emilią i po kłopocie!

- W życiu się do niej nie odezwę! - poprze je inny.

Rówieśnicy odwrócą się od Brodzińskiej w 3153 odcinku „Barw szczęścia”!

I w efekcie w 3153 odcinku „Barw szczęścia” Emilka zostanie zupełnie sama, gdyż wszyscy się od niej odwrócą! A do tego Brodzińska jeszcze będzie musiała tłumaczyć się przed swoimi najbliższymi – matką Malwiną, jak i dziadkami – Małgorzatą (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzym (Bronisław Wrocławski). Czy w 3153 odcinku „Barw szczęścia” znajdą oni jakieś rozwiązanie z tej sytuacji? Czy pomogą Emilce? A może na to będzie już za późno? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!

Barwy szczęścia. Zuchwała kradzież przed ślubem Natalii i Cezarego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.