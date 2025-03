Barwy szczęścia, odcinek 3151: Ostateczne pożegnanie Reginy i Justina! Nie będą już razem po powrocie do Polski – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3149: Ignacy i Agata bezczelnie okłamią Emila! Siłą przywiozą go do domu - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia” odcinek 3151 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3151 odcinku „Barw szczęścia” i Justin wreszcie wróci z Sycylii! Skotnicki nie da się namówić zauroczonej nim Oli (Michalina Robakiewicz) i nie zostanie na wyspie na stałe, tylko wróci z powrotem do Polski i to w momencie, gdy Regina już będzie szykować się wyprowadzki z Warszawy do Bydgoszczy do swojego męża Franka.

Ale nim ona nastąpi, to jeszcze w 3151 odcinku „Barw szczęścia” Czapla zapragnie spotkać się ze swoim kochankiem, któremu złamie serce. Dlatego jak tylko dowie się, że i on w końcu zawitał do kraju, to natychmiast do niego poleci!

Ostatnie spotkanie Reginy i Justina w 3151 odcinku „Barw szczęścia”!

Tyle tylko, że w 3151 odcinku „Barw szczęścia” kochankowie już do siebie nie wrócą! A wręcz przeciwnie, gdyż wówczas nastąpi ich ostatecznie zerwanie, a tym samym pożegnanie. Szczególnie, w perspektywie porzucenia przez Reginę dotychczasowego życia i pracy, jak i jej wyjazdu do Bydgoszczy do męża Franka, który zniszczył ich relację.

I dopiero po rozmowie z Justinem w 3151 odcinku „Barw szczęścia” Regina odetchnie z ulgą i będzie mogła w pełni zacząć nowe życie. Tyle, że już z kochankiem, a mężem, w którego ramiona wpadnie na nowo!

- Chcesz wiedzieć, czy widziałam się z Justinem, prawda?... Musiałam – wyzna mu Regina.

- Rozumiem… A przynajmniej się staram – odpowie Franek.

- Chciałam pozamykać wszystkie sprawy przed naszym wyjazdem... Możemy teraz... zacząć od nowa! - ogłosi szczęśliwe Czapla.

Tak rozejdą się drogi kochanków w 3151 odcinku „Barw szczęścia”!

I tak w 3151 odcinku „Barw szczęścia” właśnie się stanie, gdyż Regina już faktycznie wszystko załatwi, łącznie ze swoją rezygnacją z koncertów w hotelu Stańskich, dzięki czemu nie będzie spotykać się już z kochankiem i sprzedażą bądź oddaniem swojego fitness klubu. I po rozmowie z Justinem i ich ostatecznym pożegnaniu będzie już gotowa do drogi z Frankiem ku nowemu życiu.

W przeciwieństwie do Skotnickiego, który w 3151 odcinku „Barw szczęścia” zostanie na miejscu i w związku ze stratą ukochanej, będzie miał na głowie jeszcze jedno poważne zmartwienie. A mianowicie dom, który wcześniej dla nich wynajął...

Barwy szczęścia. Regina i Franek znów razem. Zaczną od nowa! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.