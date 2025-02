Barwy szczęścia, odcinek 3150: Pożegnanie Sławki! Wyjedzie po rozwodzie z Kornelem

Barwy szczęścia, odcinek 3152: Choroba Żabci! Trafi do lekarza prosto z pracy

W 3150 odcinku „Barw szczęścia” nastąpi pożegnanie Sławki, która po rozwodzie z Kornelem zdecyduje się wyjechać z Polski! Zdradzamy, że tym razem Klemensowi (Sebastian Perdek) już skutecznie uda się rozwieść Jezierskich i to na pierwszej rozprawie, gdyż wówczas jego klientce już szczególnie będzie zależeć na czasie.

Do tego stopnia, że zrezygnuje z orzekania o winie, która niewątpliwie będzie leżeć wyłącznie po stronie jej już byłego męża, dzięki czemu wszystko skończy się już na pierwszej rozprawie. A Sławka znów będzie wolna i nie będzie zamierzać marnować czasu, gdyż już w 3150 odcinku „Barw szczęścia” będzie chciała rozpocząć zupełnie nowe życie w innym miejscu i z daleka od byłego męża!

Sławka pożegna się z przyjaciółmi w „Restobarze SezoNovym” w 3150 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale nim do tego dojdzie, to w 3150 odcinku „Barw szczęścia” Jezierska postanowi jeszcze pożegnać się ze swoimi przyjaciółmi – Żabcią i Brodą, których szczególnie będzie jej żal zostawiać. Tak samo zresztą jak syna Patryka (Konrad Skolimowski). I w tym celu zjawi się w „Restobarze SezoNovym”, aby po raz ostatni spotkać się z nimi przed swoim wyjazdem.

I dopiero wtedy w 3150 odcinku „Barw szczęścia” będzie gotowa na wyprawę do Francji, gdzie już będzie czekać na nią ukochana córka Jowita, która wybyła tam już wcześniej, gdy zemściła się na ojcu za to, co zrobił jej samej, ale także matce i bratu!

Czy Jezierska jeszcze wróci w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia”?

Czy w 3150 odcinku „Barw szczęścia” Sławka wyjdzie do Francji już na dobre i nigdy nie wróci? Czy właśnie tam zdoła ułożyć sobie życie na nowo tak jak jej córka? Tym bardziej, że po rozwodzie z Kornelem będzie już całkowicie wolnym człowiekiem! Czy zatem odnajdzie tam swoje szczęście?

A może jednak jej wyjazd będzie tylko chwilowy i Jezierska wróci z powrotem w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia”? Czy pożegnamy ją już na zawsze? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!