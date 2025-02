Barwy szczęścia, odcinek 3138: Koniec Sławki?! Wyleci do Jowity i przepadnie tak jak córka?

"Barwy szczęścia" odcinek 3138 – czwartek, 27.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3138 odcinku „Barw szczęścia” Jezierscy w końcu się rozwiodą i tym razem Malwina (Joanna Gleń) nie stanie im na drodze, gdyż wszystkie dokumenty u Klemensa (Sebastian Perdek) będą się zgadzać. A Sławka, jak podaje swiatseriali.interia.pl, mimo jego sprzeciwu, zrezygnuje z rozwodu z orzekaniem o winie o Kornela, dzięki czemu szybciej będzie mogła go uzyskać, gdyż w odwrotnej sytuacji mąż mógłby go chcieć przeciągać. A tego w 3138 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie chciała jego żona, której tym razem szczególnie będzie zależeć na szybkim rozwodzie, gdyż prędko jej będzie do nowego życia!

- Dziś panu udowodnimy, że wtedy to był... wypadek przy pracy… Moja klientka, pomimo że jej to odradzałem, zmieniła zdanie i nie będzie wnosić o rozwód z orzekaniem o winie – zapowie mu jeszcze przed rozprawą Klemens, czym mocno zdziwi Kornela, który od razu zacznie wypytywać żonę czemu odpuściła - Po prostu chcę to mieć już za sobą. Jak najszybciej!

Sławka wreszcie dostanie upragniony rozwód z Kornelem w 3138 odcinku „Barw szczęścia”!

I tak w 3138 odcinku „Barw szczęścia” właśnie się stanie, gdyż tym razem małżonkowie dostaną naprawdę szybki rozwód, za co Sławka będzie ogromnie wdzięczna Klemensowi. Tym bardziej, że już będzie jej śpieszno do rozpoczęcia nowej drogi życia, z czego prawnik doskonale będzie zdawał sobie sprawę. I oczywiście będzie jej życzył jak najlepiej, gdyż swoje już przejdzie z Kornelem!

- Bardzo dziękuję, panie mecenasie. Strasznie się cieszę, że mam to już za sobą… Wiem, że pan by wolał, żebyśmy walczyli o orzeczenie o winie, ale wtedy nie zakończyłoby się to dzisiaj – przyzna Sławka.

- Druga strona mogłaby przeciągać sprawę – potwierdzi Klemens.

- No właśnie. A ja chciałam dostać rozwód... dziś. Przecież zna pan moje plany życiowe - uśmiechnie się Jezierska.

- Znam. I życzę pani powodzenia na nowej drodze – powie na pożegnanie Górecki, po czym wyjdzie, zostawiając ją samą już z byłym mężem, który zszokowany ich słowami w 3138 odcinku „Barw szczęścia” od razu podejdzie do byłej żony i wybada temat - Wychodzisz za mąż?

Rozwiedziona Jezierska zacznie nowe życie we Francji w 3138 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale Sławka w 3138 odcinku „Barw szczęścia” będzie mieć zupełnie inne plany co do swojej przyszłości i da byłemu mężowi jasno do zrozumienia, że zamierza jak najdłużej cieszyć się właśnie odzyskaną wolnością. I to jak najdalej od niego!

- Przecież słyszałem o nowej drodze życia – zwróci uwagę Jezierski.

- Czy ty myślisz, że każda nowa droga musi prowadzić do faceta? - zakpi, po czym po chwili wymownego milczenia w końcu przyzna - Wyjeżdżam z Polski. Na stałe!

W 3138 odcinku „Barw szczęścia” Kornel będzie zszokowany planami już swojej byłej żony, gdyż w tym momencie zda sobie sprawę, że zostanie już wyłącznie sam, bo po Jowicie zniknie i Sławka. I choć na miejscu wciąż będzie Patryk, to jednak i na syna nie będzie miał co liczyć.

- Straciłem rodzinę, teraz jeszcze Sławka wyjeżdża, zostanę sam jak palec – zwierzy się Żabci (Hanna Klepacka), na co jego była żona przypomni mu, że to on uciekł jako pierwszy, więc sam może być sobie winien. Jednak nie będzie wchodzić w dalsze dywagacje z byłym mężem i po zjedzeniu pożegnalnej sałatki w „Restobarze SezoNovym”, wyjdzie.

- Nawet niewiele jak za trzydzieści lat małżeństwa... - zażartuje Kornel, gdy Żabcia przyniesie mu rachunek.

- To rachunek za lancz z byłą żoną - stwierdzi Ania.

- W takim razie to sporo - westchnie już smutno Jezierski. A to dlatego, że już następnego dnia Sławka spakuje swoje rzeczy i wyleci do mieszkającej we Francji Jowity! Czy już rzeczywiście nie wróci? Przekonamy się już niebawem!