Barwy szczęścia, odcinek 3148: Emil oszuka Asię. Wprowadzi w życie plan ucieczki z domu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3148 - czwartek, 13.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Agata (Natalia Zambrzycka) i Ignacy (Olaf Staszkiewicz) będą już w blokach startowych do wyjazdu w swoją wymarzoną podróż kamperem po Europie. Emil będzie im zazdrościł i też będzie chciał pojechać. Chłopak zrobi się coraz bardziej natarczywy – by nie rzec, roszczeniowy – w próbach nacisku na Huberta, by go w taką podróż zabrał.

W 3148. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emil okłamie Asię

W 3148. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emil rankiem, przed szkołą, będzie znów przynudzał o konieczności zabrania go przez Huberta w podróż:

- To kiedy my jedziemy?

- Emil no, obiecuję ci, że niebawem – odpowie znużony jego ciągłym dopytywaniem Hubert.

- Czyli kiedy? Przecież dziadek Tolek mówił, że nie ma co odkładać marzeń. Na co my czekamy? - zapyta z irytacją, ale nie doczeka się odpowiedzi. Asia weźmie jego plecak, by włożyć mu do środka śniadanie i będzie zaskoczona jego ciężarem. Emil każe jej go zostawić i skłamie, że ma w nim buty i strój na WF i mama poprosi, by je wyjął i przełożył do worka. Będzie chciała mu pomóc, ale on się nie zgodzi:

- Nie trzeba, naprawdę. Wszystko się zmieściło, a poza tym się śpieszę.

Emil wybiegnie z plecakiem, a wkrótce się okaże, dlaczego tak się spieszył i dziwnie zachowywał.

Emil zapowie Asi, że nie powstrzyma go przed wyjazdem w 3148. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3148. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emil nie dotrze do szkoły, która powiadomi o tym Asię. Jej strach przed tym, co mogło się stać z dzieckiem przerwie telefon od Agaty, która razem z Ignacym odkryje, że chłopaczysko schowało się w toalecie kampera. Będą musieli przerwać podróż, by odwieźć go z powrotem. Mamie powie, że jak będzie chciał, to wyjedzie. Po skończeniu szkoły...