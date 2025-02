Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3144: Justin zostawi Reginę dla pięknej Włoszki? Franek zrobi wszystko, by rozdzielić go z Reginą!

W 3144 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek (Mateusz Banasiuk) nie cofnie się przed niczym, by odzyskać Reginę (Kamila Kamińska)! Jego sprytny plan to wprowadzenie do życia Justina (Jasper Sołtysiewicz) tajemniczej i olśniewającej Włoszki, która ma zawrócić mu w głowie. Czy Skotnicki przebywając na wakacjach na Sycylii w towarzystwie Czapli rzeczywiście ulegnie urokowi nieznajomej, pięknej kobiety? Zdradzamy już teraz, że w 3144 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek zrobi wszystko, by rozdzielić tę parę!