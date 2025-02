Barwy szczęścia, odcinek 3143: Kasia ledwo wróci do Brzezin, a już spadną na nią szokujące wieści! Wreszcie Łukasz jej to powie

Barwy szczęścia, odcinek 3133: Modrzycki po postrzale straci pamięć i głos? Będzie walczył o powrót do normalności - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3143 - czwartek, 6.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wolność, którą Kasia odzyska w 3141 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie oznacza końca problemów. Ani tego, że nie pójdzie znowu siedzieć, tym razem w więzieniu, bo będzie świadoma tego, że za śmiertelny wypadek Szymańskiego czeka ją kara. Oczywiście jeśli śledztwo wykaże, że to ona zabiła sąsiada Mariusza Karpiuka (Rafał Cieszyński) z Brzezin. Póki co głównym podejrzanym wydaje się syn zmarłego, młody Szymański (Maciej Czerklański).

W 3143 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz powie Kasi, że jest z Agnieszką

Po kilku dniach, w 3143 odcinku "Barw szczęścia", Łukasz zjawi się w Brzezinach i poprosi Kasię o rozmowę na osobności. Jak donosi światseriali.interia.pl Sadowski nieoczekiwanie przyzna, że cieszy się, że ma u boku Mariusza. Na tym nie koniec, bo mąż Kasi powie jej wreszcie że związał się z Agnieszką, że zakochał się w jej siostrze i chce z nią spędzić życie.

- Oboje zaczęliśmy nowe rozdziały... Chcę, żebyś dowiedziała się tego ode mnie. Jestem w nowym związku... Jestem z Agnieszką... - Łukasz postawi sprawy jasno, a reakcja Kasi mocno go zdziwi. -Z moją siostrą? - dopyta jeszcze zaskoczona, ale nie da po sobie poznać, że nie akceptuje związku Łukasza i Agnieszki.

Tak w 3143 odcinku "Barw szczęścia" Kasia zareaguje na związek Łukasza i Agnieszki

Mało tego, w 3143 odcinku "Barw szczęścia", Kasia przyjmuje rewelacje Łukasza z względnym spokojem, zrozumie, że jej mąż się zakochał, tylko trudno jej będzie pojąć, że połączyła go miłość z jej siostrą. Sadowski wyjawi, jak podczas rodzinnych wakacji zakochał się w Agnieszce, jak ten wyjazd na Mazury ich do siebie zbliżył. Zapewni Kasię, że z jego strony to coś naprawdę poważnego i Agnieszka jest kobietą jego życia.

Czy Kasia i Łukasz z "Barw szczęścia" się rozwiodą?

Od 3143 odcinku "Barw szczęścia" pozostanie już tylko kwestia rozwodu Kasi i Łukasza, bo skoro ona jest z Mariuszem, a on z Agnieszką, to nic ma sensu ciągnąć dłużej ich małżeństwa. O tym, czy Sadowscy się rozwiodą, przekonamy się w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" wiosną tego roku.

