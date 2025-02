Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3141: Kasia pójdzie do więzienia. Wyjdzie z aresztu, ale będzie musiała ponieść karę

W 3141. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ksawery (Bartosz Gruchot) będzie najszczęśliwszy na świecie. Jego ukochana mama (Katarzyna Glinka), za którą tak tęsknił, wreszcie wróci do domu z aresztu. Ale długo się sobą nie nacieszą z pełną beztroską, bo Kasia będzie wiedzieć, że to nie koniec problemów. Będzie musiała pójść do więzienia – tak powie synowi. Będzie wolała go uprzedzić i przygotować na to, co ich czeka.