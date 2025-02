Barwy szczęścia, odcinek 3136: Klara nie odda Marysi Hubertowi. Stanie się to, czego zawsze się obawiał

„Barwy szczęścia" odcinek 3136 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Marysia tak bardzo chciała zostać z mamą w USA, że spakowała swoją walizkę na długo przed wyjazdem w serialu „Barwy szczęścia” . Oświadczyła Hubertowi zdecydowanie, że nie chce z nim już mieszkać. Nieźle zalazła wszystkim za skórę swoim zachowaniem.

W 3136. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Hubert odwiedzie Asię od wyprowadzki

W 3136. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Asia, przerażona rychłym powrotem Marysi z Los Angeles postanowi dmuchać na zimne i na jakiś czas zejść jej z oczu. Podejmie decyzję o powrocie do swojego lokum razem z Emilem. Nie będzie się spodziewać, że jej syn bardzo stanowczo się temu sprzeciwi oświadczając, że uznaje Huberta za swojego ojca i nie chce, by matka – kolejny raz – zniszczyła mu życie. Asia powie o awanturze z Emilem Hubertowi, a on zacznie ją namawiać, by jednak zostali u niego ona i jej syn.

W 3136. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Klara nie odda Marysi Hubertowi

W 3136. odcinku serialu „Barwy szczęścia” okaże się, że Asia i Emil rzeczywiście będą mogli zostać u Huberta, bo Marysia prawdopodobnie spełni swoje marzenie i zostanie u mamy w Los Angeles. U Klary nastąpią wielkie zmiany. Dowie się, że jest w ciąży ze swoim nowym partnerem i zapragnie mieć Marysię dla siebie. Zadzwoni do byłego męża, by mu o tym powiedzieć. Asia będzie przy tej rozmowie. Kiedy zobaczy przerażoną minę Huberta, zapyta go, co się stało i w odpowiedzi usłyszy od niego:

- Marysia nie wraca ze Stanów.

