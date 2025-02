Barwy szczęścia, odcinek 3135: Zjawiskowy ślub Natalii i Cezarego! Zakochani rozpoczną nowy rozdział - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3126: Łukasz po wspólnej nocy z Agnieszką wmówi Celinie, że to jej wina! Zrobi z siebie jej ofiarę – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia" w końcu zobaczymy wydarzenie, na które wszyscy czekali, a mianowicie uroczysty ślub Natalii i Cezarego! Po wielu perypetiach i przeszkodach, które stawały na ich drodze, para wreszcie stanie na ślubnym kobiercu. Jednak czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? Czy Józefina teraz będąc sama ponownie zakochana, w pełni zaakceptuje wybór syna?

Widowiskowy ślub Natalii i Cezarego w 3135 odcinku "Barw szczęścia"

Ceremonia ślubna Natalii i Cezarego zapowiada się naprawdę spektakularnie! W 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia" para młoda zadba o każdy detal, aby ten dzień był niezapomniany. Natalia olśni wszystkich swoją zjawiskową suknią ślubną, a Cezary w eleganckim garniturze będzie prezentował się jak prawdziwy arystokrata. Goście zgromadzeni na ceremonii będą zachwyceni oprawą uroczystości, a atmosfera miłości i radości udzieli się wszystkim obecnym!

Józefina w 3135 odcinku "Barw szczęścia" w końcu zaakceptuje Natalię?

W 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia" relacje między Natalią a przyszłą teściową, Józefiną, będą nadal napięte. Rawiczowa od początku nie była przekonana do wyboru syna i starała się wpłynąć na jego decyzje. Jednak zbliżający się ślub może być okazją do zmiany nastawienia. Czy widok szczęścia Cezarego i Natalii sprawi, że Józefina w końcu zaakceptuje swoją nową synową? A może podczas ceremonii dojdzie do niespodziewanych wydarzeń, które jeszcze bardziej skomplikują ich relacje? Dowiemy się tego dopiero w 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia"!