Barwy szczęścia, odcinek 3135: Emilka przyłapana na kradzieży na ślubie Maliny i Hermana? Józefina zobaczy ją w swojej biżuterii!

"Barwy szczęścia"odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3135 odcinku "Barw szczęścia" Malina, Herman oraz Natalia i Cezary wreszcie staną na ślubnym kobiercu. Pary długo czekały na ten moment, a przygotowania do ceremonii pochłonęły ich bez reszty. Wszystko wydaje się dopięte na ostatni guzik, ale jak to w życiu bywa, los lubi płatać figle. W 3135 odcinku "Barw szczęścia" tuż przed ceremonią okaże się, że spora część zaproszonych gości nie dotrze na uroczystość. To jednak dopiero początek niespodzianek tego dnia...

Kradzież biżuterii na ślubie w 3135 odcinku "Barw szczęścia"! Józefina spanikuje?

Jak podaje światseriali.interia.pl w 3135 odcinku "Barw szczęścia" Natalia zauważy, że biżuteria, którą wypożyczyła jej przyszła teściowa, Józefina, zniknęła bez śladu. Rodowe klejnoty Rawiczów, które miały dodać blasku pannie młodej, wyparowały w tajemniczych okolicznościach. Natalia będzie zdezorientowana i zaniepokojona. W 3135 odcinku "Barw szczęścia" Malwina zasugeruje, że Natalia mogła gdzieś odłożyć biżuterię i zapomnieć o tym, ale ta stanowczo zaprzeczy. Stwierdzi, że odkąd dostała klejnoty od Józefiny, wyjmowała je tylko raz ze szkatułki i na pewno odłożyła na miejsce.

Emilka przywłaszczy sobie biżuterię Rawiczów w 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3135 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja przybierze nieoczekiwany obrót, gdy w ogrodzie, gdzie ma odbyć się ceremonia, pojawi się Emilka, cała obwieszona złotem należącym do Rawiczów! Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) zacznie się śmiać, komentując, że Emilka przyćmi panny młode. Emilka westchnie, że chyba zdejmie te klejnoty, narzekając, że są ciężkie i niewygodne. W 3135 odcinku "Barw szczęścia" Józefina, widząc swoją biżuterię na Emilce, wpadnie w szał i oskarży ją o kradzież? Czy to tylko niewinna zabawa, którą Józefina zrozumie w mig? Przekonamy się wkrótce!