Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3123: Madzia zdobędzie dowody przeciwko Henrykowi? Obdukcja ujawni prawdę, a ona przerwie milczenie - ZDJĘCIA

W 3123 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia (Natalia Sierzputowska) w końcu zbierze się na odwagę i postanowi zgłosić na policję to, co zrobił jej Henryk Kępski (Zbigniew Suszyński). Po rozmowie z Grażyną (Kinga Suchan), która wyzna, że sama padła ofiarą Henryka, Madzia zdecyduje się przerwać milczenie. W 3123 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zdecyduje się na obdukcję, która może dostarczyć dowodów przeciwko oprawcy. Czy Madzi uda się udowodnić winę Henryka i doprowadzić do jego ukarania? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ.