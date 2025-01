Barwy szczęścia, odcinek 3104: Józefina niezainteresowana Andrzejem? Zastoja-Modelski obierze złą taktykę podrywu Rawiczowej

"Barwy szczęścia" odcinek 3104 - piątek, 10.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzy (Bronisław Wrocławski) zauważyli, że Józefinę zainteresował zamożny i pełen galanterii arystokrata, Andrzej Zastoja-Modelski. Postanowili popchnąć ją w jego ramiona, by Rawiczowa dała trochę przestrzeni Natalii (Maria Dejmek) i Cezaremu. Czy ich plan się powiedzie?

W 3104. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina przestanie mieć ochotę na kontakty z Andrzejem

W 3104. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina wezwie do stadniny Cezarego,informując go o ważnym liście, który do niego przyszedł. Okaże się, że to powiadomienie z sądu o rozprawie dotyczącej ustalenia ojcostwa Czarka (Tadeusz Łaczkowski). W trakcie jego wizyty zadzwoni telefon, którego Rawiczowa nie będzie chciała odebrać. Jej syn będzie ciekaw, kto zadzwonił.

- Cały ten pan Andrzej. Nie mam ochoty – odpowie Dżo z niechęcią informując, że to Zastoja-Modelski.

- A ja myślałam, że się lubicie – powie Sofia.

- On jest bardzo miły, ale taki namolny… Nie lubię tego – stwierdzi Józefina. Wygląda na to, że Andrzej musi zmienić taktykę, by wkraść się do serca Rawiczowej i nim zawładnąć.

W serialu „Barwy szczęścia" Józefina w końcu spotka się z Andrzejem sam na sam

Marzenia Małgorzaty jednak się spełnią i Józefina pójdzie na randkę z Andrzejem. Spotkają się w pałacyku, należącym niegdyś do jego rodziny. Czy pływanie łódką i owoce morza pomogą Zastoi-Modelskiemu w podboju?