Barwy szczęścia. Kodur namierzy Andrzeja w Dubaju, ale policja będzie bezradna! Porażka śledztwa w sprawie oszusta

To tam ukryje się oszust Andrzej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach

Ucieczka Andrzeja do Dubaju w nowym sezonie "Barw szczęścia" to będzie idealne rozwiązanie, by policja go nie dopadła! Marcin Kodur, który od początku prowadzi śledztwo w sprawie oszusta, ustalił już, że Andrzej Zastoja-Modelski kiedyś nazywał się Janusz Sikora i siedział w więzieniu oszustwa, malwersacje, przekręty, poniesie druzgocącą porażkę.

Bo chociaż w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu Kodur z pomocą śledczych namierzy Andrzeja w największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to ślad po oszuście urwie się na lotnisku. Przestępca będzie doskonale wiedział jak i gdzie skutecznie się ukryć przed policją. Poszukujący go policjanci z Polski będą mieli związane ręce. Świadomi tego, ile czasu zajmuje sprowadzenie stamtąd kryminalisty! Współpraca policji z krajami Bliskiego Wschodu to przecież istna droga przez mękę.

Nowe życie Andrzeja za miliony Józefiny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w serialu "Barwy szczęścia"

Bezkarny Andrzej w następnym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach będzie żył jak król w Dubaju, opływając w luksusy, wydając majątek ukradziony Józefinie. A będzie tego całkiem sporo! Zanim Andrzej uwiódł naiwną Rawiczową, ożenił się z bardzo bogatą kobietą i po rozwodzie został z częścią jej pieniędzy. Tak się zrodził pomysł na biznes uwodzenia, oszukiwania kobiet!

Przypomnijmy, że tylko z domu Józefiny przebiegły oszust ukradł rodową biżuterię, cenne obrazy, z jej konta zwinął 300 tysięcy złotych, czyli wszystkie oszczędności. Jakby tego było mało Andrzej sprzedał też po "okazyjnej cenie" wart 5 milionów złotych dworek, który Józefina dla niego kupiła. A to oznacza, że przestępca dysponuje nawet kilkoma milionami złotych na nowe życie w Dubaju.

Cezary w nowych odcinkach "Barw szczęścia" dowie się od Kodura, gdzie ukrył się Andrzej

Kiedy w nachodzących odcinkach "Barw szczęścia" Cezary Rawicz (Marcel Opaliński) dowie się od Kodura, że Andrzej ukrył się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, postanowi działać, żeby namierzyć oszusta, wymierzyć mu sprawiedliwość za cierpienie Józefiny. Jak podaje portal światseriali.interia.pl syn Rawiczowej postanowi za wszelką cenę poznać prawdę o Andrzeju i wytropić oszusta!

To nie policja, ale Celina znajdzie Andrzeja na Bliskich Wschodzie w "Barwach szczęścia" po wakacjach?

Porażka śledztwa Kodura w kolejnym sezonie Barw szczęścia" nie powstrzyma Cezarego, który zwróci się po pomoc do detektywki Celiny Brońskiej (Orina Krajewska). Nie zważając na to, że Celina nie będzie miała żadnych narzędzi, żeby ściągnąć Andrzeja do Polski, a w grę będą wchodziły ogromne pieniądze, by w ogóle przeprowadzić taką akcję. To właśnie ona będzie jedyną nadzieją Cezarego na dorwanie Andrzeja!