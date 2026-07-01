Barwy szczęścia. Kiedy nowy sezon po wakacjach? Jest pierwsza data

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-01 14:23

Kiedy wystartuje nowy 20. sezon "Barw szczęścia" po wakacjach 2026? To chyba najczęściej zadawane pytanie przez wszystkich fanów kultowej produkcji TVP2, którzy już nie mogą doczekać się śledzenia dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Tym bardziej, że nie ma żadnych wątpliwości, że po przerwie wakacyjnej 2026 serial wróci z powrotem na antenę. Ale kiedy to się stanie? Właśnie pojawiła się pierwsza planowana data! A zatem, kiedy będzie można obejrzeć premierowy 3392 odcinek "Barw szczęścia"? Sprawdź, co już wiemy!

Kiedy wystartuje nowy 20. sezon "Barw szczęścia" po wakacjach 2026?

Nie ma żadnych wątpliwości, że "Barwy szczęścia" wrócą na antenę TVP2 z kolejnym 20. premierowym sezonem! Tym bardziej, że już po ostatnim 3391 odcinku minionego 19. sezonu pojawiła się zapowiedź kolejnego premierowego odcinka, który widzowie zobaczą już jednak po przerwie wakacyjnej 2026. A na dodatek aktorzy wciąż ochoczo pracują na planie. A zatem kiedy fani będą mogli zobaczyć efekty ich pracy na ekranie?

Właśnie pojawiła się pierwsza planowana data startu nowego 20. sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach! A zatem kiedy można spodziewać się nowych odcinków?

Taka jest planowana data startu 20. sezonu "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej 2026!

Jak wynika z informacji portalu swiatseriali.interia.pl nowy 20. sezon "Barw szczęścia" po wakacjach 2026 miałby rozpocząć się w poniedziałek 7.09.2026 roku, podobnie jak następującego tuż po nim "M jak miłość". A zatem, w porównaniu do zeszłego roku byłby dość mocno opóźniony, bo przecież w 2025 roku "Barwy szczęścia" ruszyły już w poniedziałek 1.09.2025 roku. Tyle tylko, że teraz zmienił się układ kalendarza i wrzesień rozpoczyna się od wtorku!

Oczywiście, można było puścić "Barwy szczęścia" i wcześniej, ale wtedy widzowie nie widzieliby odcinków przez 5 dni, a 4, w związku z czym zdecydowano się zacząć już od początku tygodnia, aby fanów nic nie ominęło. I choć rozpoczęcie w poniedziałek 7.09.2026 roku jest realne, to należy jednak pamiętać, że to dopiero planowana data, a więc będzie mogła się jeszcze zmienić.

Co wydarzy się w premierowym 3392 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach 2026?

Tym bardziej, że do września jest jeszcze sporo czasu, a widzowie z pewnością chcieliby zobaczyć premierowy 3392 odcinek wcześniej! I nic dziwnego, bo w nim wyjaśnią się dalsze losy Ewy (Gabriela Ziembicka) i Romea (Jacek Tyszkiewicz) po ich ekspresowym ślubie, niezaakceptowanym przez ich najbliższych, a także Karoliny (Marta Dąbrowska) i Bruna (Lesław Żurek), którzy po zawarciu go w USA będą musieli zalegalizować go jeszcze i w Polsce!

Ale póki co będą musieli poczekać na to do poniedziałku 7.09.2026 roku! Ale czy faktycznie wtedy rozpocznie się nowy sezon? A może jeszcze coś się w tej sprawie zmieni? Z pewnością przekonamy się o tym bliżej wspominanego terminu!

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