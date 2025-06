Barwy szczęścia. Kasia zlituje się nad Szymańskim, który wrobił ją w zabójstwo! Nie będzie mogła patrzeć na cierpienie matki mordercy

Barwy szczęścia. Józefina obwini Małgorzatę o to, że była w zmowie z Andrzejem. To już koniec ich przyjaźni! - ZDJĘCIA

Tak Kasia pomoże Szymańskim w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Sprawa zabójstwa Szymańskiego w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach nie przestanie wpływać na życie Kasi i Mariusza w Brzezinach. Aresztowany Leszek Szymański, który zabił swojego ojca (Jacek Grondowy) i wrobił Kasię w tą zbrodnię, nie odzyska wolności, a jego matka sporo jeszcze wycierpi. Nic dziwnego, że los Szymańskich nie będzie Kasi obojętny.

W następnym sezonie " Barw szczęścia" Szymańska będzie świadoma tego, że syn zabił ojca, bo nie miał innego wyjścia. Działał w obronie własnej, bo pijany Szymański był zdolny do wszystkiego. Po horrorze, jaki rozegrał się w ich domu w Brzezinach, sąsiadka nie odzyska spokoju. W końcu nadal będzie mieszkała w miejscu zbrodni. Do tego zupełnie sama, w żałobie po śmierci męża, pijaka i awanturnika i teraz jeszcze stracie syna.

Żałoba Szymańskiej po stracie syna i zbrodni w domu w Brzezinach

Wiejska tradycja kolędowania w nowych odcinkach "Barw szczęścia" sprawi, że Kasia odwiedzi Szymańską, by ta pożyczyła jej coś na przebranie. To, co Sadowska zastanie w domu Szymańskich, potwierdzi jej najgorsze przypuszczenia, dlaczego sąsiadka usunęła się w cień, nie pojawia się we wsi, zamknęła się w domu i stroni od ludzi. Jak podaje światseriali.interia.pl matka mordercy nie poradzi sobie z żałobą.

- I to podwójną jakby... Bo mąż w grobie, a syn w areszcie - wyzna Szymańska ze łzami w oczach. - Synem niech się pani nie martwi. Spróbuję znaleźć mu w Warszawie dobrego adwokata. Pani już swoje wycierpiała - zapewni sąsiadkę Kasia.

Zaraz po tej rozmowie z Szymańska w następnym sezonie "Barw szczęścia" Kasia wpadnie na niedorzeczny pomysł, żeby jej prawniczka, Natalia Zwoleńska (Maria Dejmek), broniła też w sądzie Szymańskiego, oskarżonego o zabójstwo ojca. Natalia się na to nie zgodzi. Uprzedzi też Kasię, że po wypadku, w którym potrąciła Szymańskiego w noc przed śmiercią, nie powinna mieszać się do sprawy aresztowanego syna zabójcy!

Na Kasi wciąż będzie ciążyły wiszą zarzuty niezachowania należytej ostrożności podczas kierowania samochodem, mataczenia i utrudniania śledztwa.