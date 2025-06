Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Grała siostrę Patryka Jezierskiego, ale zniknęła. Magdalena Żak nie rzuciła aktorstwa

Magdalena Żak występowała w „Barwach szczęścia” jako Jowita Jezierska, młodsza siostra Patryka (Konrad Skolimowski). Ta dziewczyna to chodzące kłopoty i zawirowania. Miała sporo za uszami, a jej relacje zawsze budziły wątpliwości. Patryk niejednokrotnie musiał ratować siostrę z tarapatów. Jowita zniknęła z „Barw szczęścia”, zresztą podobnie jak inni członkowie jej serialowej rodzinki. Co robi Jowita Żak i czy jest szansa na jej powrót do serialu? Zobacz już teraz.