Barwy szczęścia. Dramat Kornela w nowym sezonie. Przegra wszystko i puści biznes z torbami 

Kornel z "Barw szczęścia" wciągnie się w hazard

W nowych odcinkach "Barw szczęścia" Kornel zaliczy kolejne nieroztropne decyzje. Bohater, który do tej pory znany był przede wszystkim jako pewny siebie szef redakcji "Szoku", zacznie podejmować bardzo ryzykowne decyzje finansowe. To nie pierwszy raz gdy ściąga na siebie problemy.

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Błażej Modrzycki (Piotr Ligienza) szybko zauważy, że Kornel coraz więcej czasu spędza z telefonem w ręku. Okazuje się, że Jezierski zainteresował się grą w internetowym kasynie i postanowił zaryzykować spore pieniądze. Wierzy, że uda mu się szybko pomnożyć majątek i odmienić swoje życie. Mało tego, wierząc w swoje szczęście, postawi sporą kwotę na liczby wskazane przez Jolę (Małgorzata Potocka), która współpracowała z redakcją jako wróżka.

Kornel liczy na przełom i fortunę

Kornel nie będzie miał wątpliwości, że tym razem los mu sprzyja. Jak wynika z informacji portalu Świat Seriali, bohater pochwali się Błażejowi swoim planem i zapewni:

„Gram i wygrywam”.

Modrzycki spróbuje jednak sprowadzić szefa na ziemię. Zapyta go:

„A co, jak Jola się myli?”.

Kornel nie będzie chciał słuchać ostrzeżeń. Będzie przekonany, że właśnie zbliża się do wielkiej wygranej.

Wielka przegrana Kornela. Straci ogromne pieniądze

Szybko okaże się jednak, że rzeczywistość będzie zupełnie inna, niż zakładał Jezierski. Po pewnym czasie Błażej zobaczy szefa wyraźnie zdenerwowanego i pogrążonego w problemach. Kornel, który jeszcze niedawno był przekonany, że zostanie milionerem, tym razem będzie musiał zmierzyć się z porażką. Modrzycki, widząc jego minę, zażartuje, że przyszedł zobaczyć, jak wygląda... milioner. Sytuacja nie będzie jednak powodem do śmiechu. Jezierski przegra dużą sumę pieniędzy, a zamiast przyznać się do własnego błędu, zacznie szukać winnego.

Kornel wyrzuci Jolę z redakcji

Najbardziej ucierpi na tym Jola, która stanie się dla Kornela symbolem jego nieudanej inwestycji. Jezierski będzie przekonany, że to właśnie jej wskazówki doprowadziły go do straty pieniędzy. Gdy zobaczy ją w redakcji, nie powstrzyma emocji. Według informacji Świat Seriali Kornel wybuchnie i powie:

„Niech ja tylko tę całą wróżkę od siedmiu boleści tu spotkam...”.

Chwilę później stanie przed Jolą i zażąda, by opuściła redakcję.

„Pani już tu nie pracuje. Zwalniam panią!” – krzyknie Jezierski.

Kozłowska nie pozostanie mu jednak dłużna. Przypomni Kornelowi, że ostrzegała go, iż jej przepowiednie i "szczęśliwe liczby" nie dotyczą hazardu. Problemy finansowe Kornela mogą stać się jednym z mocniejszych wątków nowego sezonu "Barw szczęścia". Na razie nie wiadomo, jak duża będzie skala jego strat i czy Jezierski rzeczywiście straci cały majątek.