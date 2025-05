Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Co się stało z Agatą? Natalia Zambrzycka przyznała, że to nie dieta zmieniła jej rysy twarzy - ZDJĘCIA

Co się stało z twarzą Agaty z serialu "Barwy szczęścia", którą gra Natalia Zambrzycka? 29-letnia aktorka ujawniła, że to nie dieta tak zmieniła jej rysy twarzy. Ostatnio poddała się kilku zabiegom, dzięki którym nie wygląda już tak ostatnio na ekranie. Od emisji ostatniego odcinka "Barw szczęścia" z Agatą minął już ponad miesiąc, a różnica w wyglądzie Zambrzyckiej jest naprawdę widoczna. Zobacz to na ZDJĘCIACH.