Barwy szczęścia. Cezary odkryje sojusz Natalii z Józefiną. Nie wyda teściowej przed mężem!

Cezary zauważy, że Józefina wyprzedaje majątek

Problemy Józefiny nie znikną w kolejnym sezonie „Barw szczęścia” po wakacjach. Wręcz przeciwnie, akcja z oszustwem niedoszłego męża Andrzeja (Leon Charewicz) nabierze tempa i pociągnie za sobą kolejne konsekwencje. Chodzi przecież o wielomilionowy dług, o którym nie ma pojęcia Rawicz. Józefina musi oddawać do banku wielkie kwoty i z tego względu zacznie wyprzedawać majątek. Sprzeda m.in. klacz oraz cenne rzeczy z domu. Cezaremu nie umknie zachowanie zdesperowanej mamy. Przecież to nie jest normalne, że ktoś oddaje najważniejsze rzeczy za półdarmo.. Cała sprawa wyda się bardzo podejrzana i słusznie.

Cezary zapyta Natalię o zachowanie Józefiny. Ta pójdzie w zaparte

Podejrzliwy Rawicz w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia” przyjrzy się także zachowaniu ukochanej. Natalia poświęci wiele czasu i wysiłku na to, by poprowadzić sprawę Józefiny. To także nie umknie uwadze Cezarego. Spostrzeże, że ukochana cały czas siedzi w papierach nad bardzo istotną i trudną sprawą pewnego klienta.

Już w zeszłym sezonie „Barw szczęścia” seniorka poprosiła synową o pomoc, ale zastrzegła dyskrecję. Kiedy więc Cezary zacznie pytać o matkę, Natalia nie wyda jej przed partnerem. Warto wspomnieć, że Zwoleńską obowiązuje tajemnica zawodowa.

- Po co jej teraz pieniądze? - cytuje portal światseqiali.interia.pl słowa Cezarego.

- Musisz ją o to zapytać – Natalia nie będzie skora do opowiadania o tym, że jej wymagającą klientką jest właśnie Józefina…

Cezary odkryje sojusz Józefiny z Natalią

Czujny Cezary oczywiście domyśli się całej prawdy. Nie będzie musiał mieć potwierdzeń czarno na białym. Rawicz postanowi poznać całą prawdę, nawet jeśli jest okrutna.

Jak informowaliśmy, Rawicz zwróci się o pomoc do Celiny (Orina Krajewska). To właśnie ona ma „zapolować” na oszusta Andrzeja, który tak naprawdę nazywa się Janusz Sikora i jest krętaczem matrymonialnym. Detektywa w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia” ustali ważne fakty. Może to pomoże w sprowadzeniu Andrzeja do kraju i postawienia go przed wymiarem sprawiedliwości.