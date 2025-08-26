Barwy szczęścia. Celina odszuka oszusta Andrzeja w Dubaju! Sama sprowadzi Zastoję-Modelskiego z powrotem do Polski?

"Barwy szczęścia" odcinek 3214 po wakacjach - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3214 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Celinie uda się namierzyć oszusta Andrzeja w Dubaju! I choć wiadomość o tym od razu dotrze nie tylko do Cezarego, który jej to zleci, ale także i polskiej policji, która równocześnie będzie prowadzić tą sprawę, to jednak funkcjonariusze nie będą w stanie nic z tym zrobić. Tym bardziej, że oszust nie bez przyczyny wybierze właśnie ten kraj, gdyż będzie świadomy tego, iż tam będzie mógł czuć się bezpiecznie!

Ale do czasu aż w 3214 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie odnajdzie go Celina! A to dlatego, że tylko Brońska będzie mogła z powrotem sprowadzić go do kraju i oczywiście się tego podejmie! Tym bardziej, że Cezaremu ogromnie będzie zależeć na tym, aby go dopaść, żeby mógł odpokutować za to, co zrobił jego matce! Szczególnie, że będzie już wiedział o tym, że zabierze jej nie tylko oszczędności, samochód czy drogocenne przedmioty z rezydencji, ale także zostawi ją z ogromnym kredytem!

Celina spróbuje nielegalnie sprowadzić oszusta Andrzeja do Polski w 3216 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

I w 3214 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach da Celinie wolną rękę, gdyż koszty nie będą grać dla niego żadnej roli. A Brońska oczywiście podejmie się powierzonemu jej zdaniu, gdyż nie będzie bać się żadnego ryzyka. I z tego względu za wszelką cenę postanowi sprowadzić oszusta z powrotem do Polski. Choć to wcale nie będzie takie proste, z czego i ona oczywiście zda sobie sprawę. Ale wcale nie będzie miała zamiaru odpuszczać! A wręcz przeciwnie!

I już w 3216 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Brońska zdecyduje się na nie do końca legalną próbę wywiezienia Zastoi-Modelskiego z Dubaju! Ale czy jej się to uda, a oszust w końcu trafi w ręce policji i odpowie za wszystko, co zrobił nie tylko Józefinie, ale i innym kobietom, które oszukał? Bo przecież Rawiczowa nie będzie jego jedyną ofiarą!

Czy plan Brońskiej się powiedzie, a Zastoja-Modelski pójdzie siedzieć w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Czy w 3216 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach plan Celiny się powiedzie, a oszusta wreszcie dosięgnie sprawiedliwość? Czy Józefina odzyska swój majątek, a oszust Andrzej pójdzie siedzieć?

A może tym razem Brońskiej się nie uda, a Zastoja-Modelski znów się wywinie, tak jak robił to do tej pory? Odpowiedzi na te pytania poznamy z pewnością w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!