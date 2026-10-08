Love is Blind. Kamil i Damian rozpętali aferę! Byłe partnerki odpowiadają na ich piosenkę

Kamil i Damian zaczęli od podcastu. Teraz poszli o krok dalej

Kamil "Uno" i Damian Gawron już wcześniej stworzyli duet, który komentował wydarzenia związane z "Love is Blind", ale nie tylko. Panowie wspólnie pojawiali się w podcastach i otwarcie wracali do tego, co wydarzyło się podczas randkowego eksperymentu. Nie stronili przy tym od rozmów o swoich byłych partnerkach i kulisach relacji, które widzowie poznali w programie.

Teraz postanowili wyrazić swoje emocje w zupełnie inny sposób. Nagrali wspólny utwór, który szybko stał się przedmiotem dyskusji w sieci. Choć nagranie zniknęło z internetu, jego fragmenty zdążyły obiec media społecznościowe. W swojej części Kamil wyraźnie nawiązuje do relacji z Julią. Nie brakuje mocnych określeń i słów o zemście. Jeden z wersów brzmi:

"Wiem, jak odpowiedzieć przy tym, zemsta będzie słodka, przerabiałem takie, więc znam się na idiotkach"

Z kolei Damian w swoim fragmencie odnosi się m.in. do kobiet, które mógłby poznawać po zakończeniu małżeństwa z Martą. Trudno więc dziwić się, że byłe partnerki szybko zwróciły uwagę na muzyczną publikację.

Marta nie odpuściła Damianowi. Padła konkretna prośba

Jako pierwsza bardzo dosadnie zareagowała Marta Frymer. Była żona Damiana wykorzystała fragment dotyczący " podrywu Latynosek", żeby przypomnieć mu o sprawach, które wciąż ich łączą.

"Zanim zaczniesz podrywać Latynoski, to odbierz, proszę, papiery rozwodowe, które sąd próbuje dostarczyć ci od kilku tygodni. Pozdrawiam, (jeszcze) żona"

Później Marta jeszcze raz nawiązała do całej sytuacji. Tym razem pod publikacją instagramerki Basi Sas napisała:

"Ciągle myślę nad ripostą. Może podczas wyciskania (…) na siłowni coś mi przyjdzie do głowy"

Julia odpowiedziała Kamilowi po swojemu. Nagrała wideo z kuchni

Na reakcję Julii również nie trzeba było długo czekać. Była partnerka Kamila nie nagrała jednak własnego dissu ani nie wdawała się w publiczną awanturę. Zamiast tego postawiła na ironię. Julia wykorzystała utwór Kamila i Damiana jako podkład do nagrania, na którym przygotowywała jedzenie. Całość opatrzyła krótkim podpisem: "Wieczorne gotowanko przy ulubionej muzyce"

Trudno o bardziej wymowną odpowiedź. Kamil "Uno" tymczasem układa sobie życie na nowo. Uczestnik "Love is Blind" jest obecnie w nowym związku, z kobietą, z którą pokazywał się w mediach społecznościowych. Nie wiadomo, co jego nowa partnerka sądzi o całym zamieszaniu wokół piosenki. Jedno jest pewne: historia uczestników pierwszej polskiej edycji "Love is Blind" nadal potrafi wywołać sporo emocji.