Hotel Paradise 13. Widzowie podejrzewają ustawkę Wiktorii i Filipa. Wcale nie było rozstania, a to zwykła strategia na finał?

Hotel Paradise 13. Wiktoria i Filip znali się przed programem

Pojawienie się Filipa w hotelu przyniosło niespodziewany zwrot. Okazało się, że uczestnik i Wiktoria znają się z przeszłości, a dziewczyna przedstawiła go jako swojego byłego partnera. Jak opowiadała, zaangażowała się w ich wcześniejszą relację, ale nie otrzymała od niego tego samego. Nie ukrywała też, że poczuła się zraniona. Filip miał być świadomy, że sprawił Wiktorii przykrość, a udział w programie stał się dla niego okazją, by spróbować zacząć tę znajomość od nowa. Początkowo reakcja uczestniczki sugerowała, że jego obecność jest dla niej trudna. Jednak w kolejnych chwilach między nimi doszło do zbliżenia, które zwróciło uwagę widzów... To właśnie szybka zmiana w zachowaniu Wiktorii sprawiła, że część fanów zaczęła podważać wiarygodność całej historii.

Hotel Paradise 13. Fani podejrzewają, że wszystko było ukartowane

Pod materiałami na Instagramie programu pojawiły się krytyczne komentarze. Niektórzy widzowie twierdzą, że relacja Wiktorii i Filipa sprawia wrażenie zaplanowanej, a ich wcześniejsza znajomość odbiera im przyjemność z oglądania kolejnych odcinków.

"Bardzo pasuje całą edycję ta znajomość Wiktorii z Filipem. Cały sezon natychmiast przestaje być interesujący, jakby całą formułę szlag trafił. To zniechęca do kontynuowania oglądania" - napisała jedna z osób.

Inna komentująca zwróciła uwagę na to, jak szybko Wiktoria miała zmienić nastawienie do byłego partnera.

"To wszystko jest dziwne. Na początku jak go zobaczyła był taki płacz, uciekanie do pokoju żeby za parę minut już z nim leżeć i się śmiać a wieczorem całować go na dobranoc - szybko jej przeszło jak na to, że niby tak mocno ją zranił. To jest niesprawiedliwe w stosunku do reszty uczestników. Podobna sytuacja miała miejsce w Love Island i ich wywalili z programu. Tutaj nikt niczego nie weryfikuje" - oceniła internautka.

Hotel Paradise 13. "Widać, że są razem". Kolejne zarzuty widzów

Niektórzy internauci nie kryją przekonania, że za zachowaniem uczestników może kryć się coś więcej. W komentarzach pojawiły się bezpośrednie sugestie, że Wiktoria i Filip nadal są parą, a ich udział w programie może być sposobem na zdobycie głównej nagrody.

"Strasznie to ukartowane i sztuczne. Widać że są razem" - brzmi jeden z wpisów.

Kolejna osoba napisała po obejrzeniu odcinka: "Po dzisiejszym odcinku jestem pewna, że Wiktoria i fifi to ukartowali, dno".

Na razie są to jednak podejrzenia i opinie widzów, a nie potwierdzone informacje. Same komentarze nie dowodzą, że Wiktoria i Filip zaplanowali wspólny udział w programie ani że ich relacja ma służyć wygranej. Pewne jest natomiast, że ich wcześniejsza znajomość i szybkie zbliżenie stały się przedmiotem dyskusji wśród fanów "Hotelu Paradise 13".

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