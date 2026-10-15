Hotel Paradise 13. Mocny powrót i nowa uczestniczka! Szykują się zmiany w willi

Hotel Paradise 13. Nowa uczestniczka dołączy do ekipy?

Fani "Hotelu Paradise" wypatrzyli w sieci zdjęcie dziewczyny, która rzekomo ma pojawić się w 13. edycji programu. Fotografia została opublikowana na profilu poświęconym show, ale twarz kobiety pozostaje zakryta.

Sama zapowiedź wzbudza jednak ciekawość, bo wejście nowej osoby może zmienić dotychczasowe układy w willi. Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z kolejną niewiadomą, a pojawienie się nowej dziewczyny może wpłynąć na ich relacje.

Hotel Paradise 13. Wielki powrót coraz bliżej?

Równolegle na profilu pojawiła się zapowiedź wielkiego wejścia, które ma oznaczać powrót jednego z uczestników. Na razie nie ujawniono, o kogo chodzi, dlatego fani mogą jedynie zastanawiać się, kto ponownie pojawi się w programie. Powrót do hotelu może sporo namieszać, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje, które zdążyły się już zmienić podczas nieobecności danej osoby. W połączeniu z zapowiedzią nowej uczestniczki oznacza to, że przed mieszkańcami willi mogą być kolejne niespodzianki.

Hotel Paradise 13. Kto pojawi się w willi?

Tajemnicza fotografia i zapowiedź powrotu rozbudziły ciekawość fanów programu. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, kim jest dziewczyna ze zdjęcia ani który z uczestników wróci do gry.