Ranczo. Zmiany w obsadzie w nowym sezonie! Znane aktorki zagrają tytułowe wiedźmy - ZDJĘCIA

Nowa obsada serialu "Ranczo" w 11 sezonie "Zemsta wiedźm".

Obsada "Ranczo" przejdzie spore zmiany w nowym 11 sezonie "Zemsta wiedźm", którego premiera w TVP1 planowana jest na jesień 2026 roku. Sporo emocji rozpala rola Daniela Olbrychskiego, który dołączy do bywalców słynnej ławeczki w Wilkowyjach. Nowy bohater, Ignacy Japycz, nie zastąpi jednak zmarłego Stacha Japycza, którego grał śp. Franciszek Pieczka, lecz będzie kuzynem nieżyjącego męża Michałowej (Marta Lipińska). W nowym "Ranczu" pojawi się jeszcze wielu innych bohaterów m.in. wokół prezydenta Pawła Kozioła (Cezary Żak). Ale na tym nie koniec.

Rewolucyjne zmiany dotyczą damskiej części obsady "Rancza". Nie ma obaw, że w nowych odcinkach zabraknie tak uwielbianych postaci jak: Lucy (Ilona Ostrowska), Solejukowa (Katarzyna Żak), babka zielarka (Grażyna Zielińska), Halina (Violetta Arlak), Lodzia (Magdalena Kuta), Klaudia (Marta Chodorowska), Wioletka (Magdalena Waligórska). Póki co nie wiadomo czy w Wilkowyjach pojawią się na dłużej Więcławska (Dorota Chotecka-Pazura), Hadziukowa (Dorota Nowakowska) czy Francesca (Anna Iberszer). Ale kim będą tytułowe "wiedźmy" z "Rancza"?

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Kto zagra nowe bohaterki w "Ranczo. Zemsta wiedźm"?

Producent "Rancza", Maciej Strembosz, na swoim profilu na Facebooku, uchylił rąbka tajemnicy i zamieścił zdjęcie nowych aktorek z obsady "Rancza" w kostiumach wiedźm.

"Takie wiedźmy, to nie byle co! Ale najważniejszej, to ja na razie nie pokażę:). Kogo poznajecie?"

Wśród wiedźm z nowego "Rancza" bez trudu można rozpoznać Lucy, babkę, Klaudię, ale pojawiają się też nowe bohaterki, które zagrają znane aktorki: Dorota Stalińska, siostry Karolina i Paulina Chapko, Magdalena Wróbel i Katarzyna Maciąg. Na profilach tych aktorek na Instagramie pojawiają się już pierwsze relacje z planu "Rancza", nocne zdjęcia w lesie w Wilkowyjach, gdzie wiedźmy będą odprawiały magiczne rytuały.

Kiedy nowe "Ranczo" w TVP i ile będzie odcinków 11 sezonu "Zemsta wiedźm"?

Kontynuacja kultowego serialu o mieszkańcach wsi Wilkowyje pod tytułem "Ranczo. Zemsta wiedźm" będzie miała premierę w TVP1 jesienią tego roku. Zdjęcia do nowych odcinków rozpoczęły się na początku czerwca i potrwają aż do 20 sierpnia. Nowe "Ranczo" będzie liczyło 6 odcinków i będzie stanowiło bezpośrednią kontynuację wydarzeń sprzed 10. lat z ostatniego sezonu.

Reżyserem "Rancza" jest Wojciech Adamczyk, a scenariusz 6 nowych odcinków oparto na materiałach przygotowanych jeszcze przez zmarłego Andrzeja Grembowicza, znanego widzom jako Robert Brutter, we współpracy z jego synem Marcinem.

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