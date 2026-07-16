Ranczo. Tak wypięknieje Halina jako pierwsza dama! W tle nowy dom prezydenta Kozioła. To prawdziwa willa - ZDJĘCIA

Nowy dom Koziołów w 11 sezonie "Rancza". Prezydent z pierwszą damą opuszczą Pałac Prezydencki?

Para prezydencka z "Rancza" zamieni dawny dom w Wilkowyjach nie tylko na Pałac Prezydencki w Warszawie, ale także na nową, elegancką rezydencję. Przez całe małżeństwo Halina i Kozioł mieszkali w ogromnym domu z piękną działką we wsi. Choć dla ich willi czas się zatrzymał, przez dziesięć lat nawet nie zrobili żadnego remontu, to i tak wśród sąsiadów i okolicznych mieszkańców uchodzili za bogaczy, którzy mogą się pochwalić okazałymi wnętrzami. Meblościanka, boazeria na ścianach, meble z salonie w stylu początku lat 90. to charakterystyczne cechy wnętrza dawnego domu Koziołów.

W nowym sezonie "Rancza" Halina i Kozioł jako pierwsza para, która za miesiąc na zawsze pożegna się z Pałacem Prezydenckim, wrócą na Wilkowyj do nowoczesnego, ekskluzywnego i bajecznie drogiego domu. W relacjach z planu kręconych właśnie odcinków "Rancza" Cezary Żak i Violetta Arlak uchylili rąbka tajemnicy i pokazali jak z zewnątrz i w środku będzie wyglądała rezydencja Koziołów.

Zobacz też: Ranczo. Artur Barciś ujawnił sekret z planu! Oto co czeka Czerepacha i jak potoczy się jego kariera w polityce - ZDJĘCIA

Halina schudnie i wypięknieje w nowym sezonie "Rancza"

To nie jedyna zmiana u Koziołów. W nowym 11 sezonie "Rancza" Halina jako prezydentowa, jak przystało na pierwszą damę, zmieni się w stylową, modną kobietę! Wypięknieje jeszcze bardziej, schudnie, zmieni fryzurę i makijaż i nie będzie już wyglądała jak dawna Halina, nieco tandetna żona byłego wójta Wilkowyj, która zawsze lubiła podkreślać obcisłymi ubraniami swoje kobiece wdzięki.

Kiedy premiera nowego "Ranczo" w TVP? Emisja już jesienią 2026 roku

"Ranczo" wróci na antenę TVP już jesienią 2026 roku. Jeszcze w tym roku widzowie TVP1 obejrzą 6 nowych odcinków pod tytułem "Ranczo - zemsta wiedźm". Dokładana data emisji zostanie podana przed startem jesiennej ramówki Telewizji Polskiej, najpewniej pod koniec sierpnia 2026 roku.

Ranczo. Prezydent Kozioł i premier Czerepach pierwszy raz razem na planie! Na ten duet wszyscy czekali

Ranczo - podcast z planu serialu Daniel Olbrychski jako Ignacy Japycz. Tajemnice dźwięku i obrazu. Ranczo - podcast z planu serialu