Solejukowa i Klaudia razem na planie „Rancza”. Co je połączy?

Zdjęcia zza kulis 11 sezonu „Rancza” regularnie zdradzają kolejne szczegóły dotyczące powrotu kultowych bohaterów. Tym razem uwagę zwróciła fotografia, na której Kazimiera Solejukowa spotkała się z Klaudią Kozioł oraz Francescą. Na razie nie wiadomo, czego dokładnie będzie dotyczył ich wspólny wątek. Sama obecność policjantki obok dwóch tak charakterystycznych mieszkanek Wilkowyj może jednak sugerować, że wydarzy się coś, co wymagać będzie interwencji funkcjonariuszy. Oczywiście na szczegóły trzeba jeszcze poczekać, bo twórcy nowych odcinków pilnie strzegą fabuły.

Klaudia z „Rancza” nigdy nie bała się ryzyka

Klaudia Kozioł od początku była jedną z najbardziej nieprzewidywalnych bohaterek serialu. Córka wójta (Cezary Żak) wielokrotnie udowadniała, że nie lubi podporządkowywać się schematom i chętnie szuka własnej drogi. W poprzednich sezonach widzowie obserwowali jej liczne przemiany, nie tylko życiowe, ale także wizerunkowe. Klaudia często zmieniała styl, fryzurę i sposób bycia, pokazując kolejne oblicza swojej osobowości. Często miało to związek z aktualną miłością dziewczyny do danego chłopaka. Ważnym rozdziałem w jej historii była relacja z Fabianem Dudą (Piotr Ligienza). Ich związek dostarczył widzom wielu emocji, a po latach przerwy fani zastanawiają się, jak potoczą się dalsze losy tej pary. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie będą razem.

Solejukowa wróci jako kobieta, która nie da sobie wejść na głowę

Kazimiera Solejukowa również należy do bohaterek, które od lat mają mocny charakter. Żona Macieja Solejuka nie zawsze była kobietą zdecydowaną, bezpośrednią i przyzwyczajoną do tego, że w domu to ona często podejmuje najważniejsze decyzje. Początkowo wręcz bała się męża i była mu podporządkowana.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu jej życie bardzo się zmieniło. Solejukowie wygrali fortunę w Lotto, zapewnili przyszłość swoim dzieciom, a sama Kazimiera zdobyła wykształcenie i została nauczycielką filozofii w szkole w Wilkowyjach.

Czy ich spotkanie Klaudii z Solejukową i Francescą oznacza kłopoty? Tego jeszcze nie wiadomo. Pewne jest jednak, że jeśli w sprawę zaangażowane są tak charakterystyczne mieszkanki Wilkowyj, nowy sezon „Rancza” może przynieść sporo niewiadomych.