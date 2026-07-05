Ranczo. Poruszające słowa Bartka Kasprzykowskiego o Marcie Lipińskiej. Trudno się z nim nie zgodzić

Aktor Bartek Kasprzykowski, który wciela się w "Ranczu" w postać księdza Roberta, postanowił powspominać dawne czasy i opublikował w swoich mediach społecznościowych wyjątkowe zdjęcia z planu zdjęciowego do „Rancza”. Na fotografiach towarzyszy mu uwielbiana przez miliony widzów Marta Lipińska, wcielająca się w niezapomnianą postać gospodyni. Aktor opatrzył te kadry niezwykle ciepłymi i pełnymi szacunku słowami, które natychmiast wywołały falę wspomnień wśród internautów:

Pani Marta stworzyła w naszych głowach panią Michałową tak dobrze, że wielu wierzy, że ona istnieje naprawdę… Wspaniałe napisana postać, ale bez osobowości nadanej przez panią Martę, nie byłoby jej. Po prostu. Kultowa postać. Znacie kogoś takiego, jak ona?

Pod postem pojawiło się wiele pozytywnych słów, skierowanych w stronę Pani Michałowej. Oto niektóre z nich:

Uwielbiam. Moja ulubiona postać z Rancza to pani Michałowa

Pani Marta jest zjawiskowa. Ta fryzura, ten image... Niespotykane, niespotykany..

Pani Michałowa w serialu jest najlepszą aktorką bardzo lubię i szanuję

- czytamy na Facebooku.

Postać Michałowej i jej losy w 11. sezonie "Rancza"

Pani Michałowa (właściwie Japyczowa) to kultowa postać z serialu „Ranczo”, w którą wcieliła się wybitna aktorka Marta Lipińska. Jest niezłomną i nieco sarkastyczną gospodynią na plebanii u księdza proboszcza, która słynie z ciętego języka, zamiłowania do plotek oraz legendarnego powiedzonka: „Ja się nie wtrącam, ja się nigdy nie wtrącam… ale…”. Choć sprawia wrażenie surowej i konserwatywnej, jest niezwykle mądra, ciepła i pomocna dla mieszkańców Wilkowyi, stając się niekwestionowaną „szarym eminencją” w sprawach całej wsi i jej parafii.

W późniejszych sezonach serialu życiowe losy gospodyni mocno się zmieniły – wyszła za mąż za innego lokalnego seniora, Jana Japycza. Ich burzliwy, ale pełen ciepła związek sformalizował się w 3. sezonie kultowego serialu Ranczo (w odcinku 39. „Szczęśliwe rozwiązanie”). Michałowa i Stach Japycz pozostali razem aż do tragicznego momentu, kiedy ich drogi rozdzieliła śmierć odtwórcy roli Japycza, wybitnego aktora Franciszka Pieczki.

Choć w opublikowanym scenariuszu nowej, finałowej serii pod tytułem „Zemsta wiedźm” postać Stacha wciąż będzie obecna (zgodnie z zapowiedziami reżysera, nieobecni zmarli aktorzy nie zostaną zastąpieni innymi), w fabule ich małżeństwo przetrwało, co z pewnością poruszy wielu wiernych fanów.

Kiedy nowy sezon „Rancza”? Znamy szczegóły

\TVP w grudniu 2025 roku oficjalnie ogłosiła wznowienie produkcji „Rancza”. Nowe przygody ulubionych bohaterów zobaczymy w formie sześcioodcinkowej serii z podtytułem „Zemsta wiedźm”. Kiedy dokładnie nastąpi wielki powrót? Premiera została zaplanowana na jesień 2026 roku. Wygląda na to, że nadchodzące jesienne wieczory upłyną nam pod znakiem wielkich emocji na plebanii i pod słynną ławeczką.

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