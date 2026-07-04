Prace na planie „Rancza”, które wystartowały w trakcie tegorocznych wakacji, obfitują w niespodzianki. Do sieci trafiły unikalne materiały wideo prosto z facebookowego profilu produkcji, na których widać przygotowania Piotra Pręgowskiego do wejścia na plan. Pietrek to prawdziwy człowiek-orkiestra, który przeszedł spektakularną drogę od bezrobotnego miłośnika trunków, przez prężnego przedsiębiorcę budowlanego, aż po wielką gwiazdę muzyki disco-polo w duecie Duo Spoko. Jego szalone stylizacje zawsze zwracały uwagę widzów, a ta również została podkreślona i zaprezentowana jeszcze przed premierą pierwszego odcinka.

Ranczo. Wielki powrót Solejuków. U Kazimiery i Macieja nic się nie zmieni

Relacja prosto z garderoby

Aktor w materiale wideo nagranym podczas pracy fryzjerów nie krył ogromnej radości z powrotu do roli, która przyniosła mu tak wielką popularność. Siedząc na fotelu, zwrócił się bezpośrednio do wiernych sympatyków serialu w pełnych ciepła słowach, zapowiadając rychły powrót na słynną ławkę przed sklepem Więcławskiej:

Dzień dobry, nazywam się Piotr Pręgowski, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, jestem prze przeszczęśliwy, że możemy się spotkać, na razie tylko tak. Niebawem usiądę po raz pierwszy w tej serii na ławeczce. Jak widzicie, tytuł roboczy tego spotkania będzie: "Ostatni loczek na ławeczce"

Zmiana ta z pewnością ubarwi fabułę nadchodzącej serii.

Kiedy premiera 11. sezonu "Rancza"?

Będzie to wyjątkowy czas dla fanów, ponieważ produkcja ma charakter zamkniętej, spójnej całości, której nadrzędnym celem jest definitywne zakończenie i domkniecie opowieści o losach mieszkańców tej wyjątkowej, podlaskiej wsi.

11. seria zatytułowana „Ranczo: Zemsta wiedźm” będzie liczyła dokładnie 6 odcinków. Premiera telewizyjna zaplanowana została na nadchodzącą jesień, tuż po zakończeniu wakacyjnych zdjęć.

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