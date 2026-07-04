Ranczo. Fabian i Klaudia stworzą szczęśliwą rodzinę? To nagranie rozpaliło fanów do czerwoności – ZDJĘCIA

Oficjalny profil „Rancza” na Facebooku stał się kopalnią wiedzy dla stęsknionych widzów, którzy mogą tam podglądać kulisy powstawania nowych odcinków. Prawdziwą sensacją okazało się jednak krótkie nagranie przedstawiające Martę Chodorowską i Piotra Ligienzę. Ich serialowa relacja od samego początku należała do niezwykle dynamicznych – zaczynała się od ukrywanych przed światem, młodzieńczych uniesień w urzędzie gminy, by przez lata ewoluować w stronę głębokiego, choć pełnego zawirowań uczucia.

Od sekretnego romansu do małżeństwa

Przypomnijmy, że początki tej miłości były co najmniej nietypowe. Fabian, stawiający pierwsze kroki jako skromny urzędnik, był traktowany przez córkę wójta dość instrumentalnie – jako lekarstwo na prowincjonalną nudę. Z czasem jednak ich relacja dojrzała, a bohaterowie zdecydowali się na wspólne życie.

Relacja Klaudii i Fabiana w nowym sezonie "Rancza"

Nowe odcinki, realizowane po dłuższej przerwie, ukażą ich wewnętrzną przemianę, co z pewnością postawi przed nimi nowe wyzwania. Kluczowym momentem opublikowanego nagrania jest jednak wypowiedź Marty Chodorowskiej, która wprost posłużyła się sformułowaniem:

Rodzina Dudów

Te słowa jednoznacznie sugerują, że para będzie kontynuowała swoją miłosną przygodę w nowej odsłonie serialu.

Fani nie kryją zachwytu

W sieci natychmiast zaroiło się od spekulacji i gratulacji. Miłośnicy Wilkowyj z zapartym tchem analizują każdy kadr z dołączonych do wpisów zdjęć. Wśród wpisów internautów dominują głosy pełne ekscytacji:

Na żadne info z nowego sezonu nie czekałam tak, jak na to, czy Klaudia i Fabian będą razem

Para której najbardziej kibicowałam w Ranczu

Czyżby Marta zdradziła, że będą małżeństwem w nowym sezonie?

Ooo, Klaudia wydoroślała, bardzo jestem ciekawa, czy udało się im przetrwać ze sobą?

Kiedy zobaczymy nowy sezon serialu "Ranczo"

Nowe przygody mieszkańców Wilkowyj zobaczymy już jesienią. Serial powraca z 11. sezonem, a jego tytuł to: „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Produkcja postanowiła stworzyć sześć odcinków, w których zamknie najważniejsze wątki w życiu ulubionych bohaterów i na dobre pożegna się z widzami.

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